 

США захотели помочь Армении и Азербайджану с демаркацией границы

27.05.2021, 22:26, Новости дня
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Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Армении и Азербайджану с демаркацией границы между странами.

«США обеспокоены недавними событиями на международной границе между Арменией и Азербайджаном, в том числе задержанием нескольких армянских военнослужащих азербайджанскими силами. Мы призываем обе стороны срочно и мирно разрешить это инцидент. Мы также продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других задержанных и напоминаем Азербайджану о его обязательствах по международному гуманитарному праву – обращаться со всеми задержанными гуманно», – приводит текст заявления Прайса РИА «Новости».

«США рассматривают любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам международной границы Армении и Азербайджана как ненужные и провокационные. Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться к предыдущим позициям и прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование», – добавил Прайс. В частности, он призвал обе стороны отойти на позиции, которые они занимали до 11 мая.

«Эти действия приведут к деэскалации напряженности и создадут пространство для мирного процесса переговоров о срочной демаркации границы. США готовы помочь в этих усилиях», – добавил Прайс.

Он также вновь призвал стороны к переговорам о долгосрочном разрешении проблемы Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Ранее в четверг минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. В Баку назвали переход границы армянскими военными провокацией.

В свою очередь минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил рассматривать инцидент как похищение, поскольку армянские военные были захвачены Азербайджаном во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Он также предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну – сопредседателя Минской группы ОБСЕ.



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