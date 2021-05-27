 

Премьер Греции: Высокий сезон будет напоминать обычное лето

27.05.2021, 22:26, Новости дня
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Грецию посетят вдвое больше туристов в 2021 году, по сравнению с предыдущим годом, а в высокий сезон в июле-августе будет «обычное лето», сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

 «В прошлом году мы приняли 25% от числа туристов, которые приехали в нашу страну в 2019 году. Четверть. В этом году мы ожидаем, что приедет примерно каждый второй. Поэтому мы перейдем с 25% на 50% (по сравнению с 2019 годом). Я думаю, что тенденции обнадеживают, но, конечно, я не могу предсказать будущее. Я умеренно оптимистичен», – рассказал Мицотакис, передает РИА «Новости».

По его словам, в Греции просто нужна либо справка о вакцинации, либо отрицательный тест, либо справка о том, что человек переболел коронавирусом.

Также Мицотакис заявил, что по мере улучшения эпидемситуации ограничения в виде запрета на передвижения после 12.00 ночи, отсутствия музыки в ресторанах и барах, будут постепенно сниматься.

«Поэтому я бы сказал, что 90% будет нормальным летом. Как видите, страна открытая, функционирует нормально. Да, мы едим на верандах, а не внутри (таверн), но в Греции это нормально. И, конечно же, неограниченный доступ к нашим пляжам. В развлечениях мы должны быть немного осторожнее, чем обычно, но в целом это будет фантастический опыт», – сказал он.

Премьер-министр также добавил, что к концу июня все будет еще лучше. «Когда дело дойдет до высокого сезона, июля, августа, я ожидаю, что все будет очень напоминать обычное лето», – сказал Мицотакис.

Что касается масок, все будет зависеть от того, что скажут эксперты. «Я ожидаю, что маски обязательны будут в помещении. Что касается улицы, когда вы едите в ресторане, вам не обязательно носить маску. Это должно быть ясно. У вас есть маска, вы входите в ресторан и снимаете ее», – сказал премьер-министр.

Напомним, что глава греческого МИД Никос Дендиас заявил, между Грецией и Россией могут быть организованы новые авиамаршруты. Также Греция отменила квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тыс. граждан РФ в неделю.



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