 

Евросоюз начал проработку секторальных санкций против Белоруссии

27.05.2021, 22:26, Новости дня
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Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Португалии.

«Это занимает длительное время, но работа уже началась. Мы упомянули, среди прочего, газ, топливо, металл, оборудование, калийные удобрения», – приводит слова главы МИД Швеции ТАСС.

Линде подчеркнула, что санкции не должны отразиться на жизни рядовых белорусских граждан. «Санкции должны быть ощутимыми, но нужно постараться, чтобы они не коснулись населения», – отметила министр в интервью ТТ.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Шесть действующих членов СБ ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.



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