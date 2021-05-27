Александр Петров, Стася Милославская и другие на церемонии запуска тематического поезда в метро

Сегодня ровно в полдень с электродепо Измайлово новый состав метро отправился в свой первый рейс. Этот поезд оказался тематическим и оказался посвящен 95-летию театра имени М. Н. Ермоловой. Стены внутри вагонов оформлены фотографиями и полезной информацией об истории театра и современных постановках, о людях, которые создавали этот театр и которые развивают его сейчас. Кроме того, в этом составе названия станций будут оглашаться голосом заслуженной артистки Ирины Савиной и народного артиста Бориса Быстрова. Их голоса знакомы многим любителям иностранных фильмов, ведь актеры озвучили многие зарубежные картины, а также всех персонажей культовых мультсериалов “Симпсоны” и “Футурама”.

Гостями мероприятия стали актеры Александр Петров, Стася Милославская, Дарья Мельникова и другие. Также в запуске нового состава принял участие художественный руководитель театра им. М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков.

В результате мы победили! Никакая пандемия нас не сломила. В этом составе представлена наша история: наше прошлое и настоящее, ведь без этого ничего не будет в будущем. Поэтому я безумно рад. Я очень хочу поблагодарить всех, кто принимал непосредственное участие в осуществлении этого проекта. Мы все очень счастливы. И надеемся, что люди будут читать информацию не только в смартфонах, но и на стенах этого состава. Удачи этому поезду на его маршруте! – рассказал он на церемонии открытия.Новый тематический состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Кроме того, московский метрополитен по случаю юбилея театра им. М. Н. Ермоловой выпустила литимитированную серию транспортных карт “Тройка”.

Олег Меньшиков Александр Петров и Стася Милославская Дарья Мельникова