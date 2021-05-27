 

20 работ от парикмахера, который при помощи короткой стрижки делает из женщин стильных штучек

27.05.2021, 22:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие женщины боятся делать короткую стрижку лишь по той причине, что опасаются потерять всю свою женственность вместе с волосами. Однако, короткая стрижка не равно мальчишеская, да и к тому же многое зависит от образа в целом, укладки, макияжа и одежды. Вот, к примеру, Ирина Дьяченко, при помощи своих работ доказывает, что короткая стрижка сделает вас ещё более женственной, озорной и стильной, и мы ей верим!











Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Делаем из холщовой ткани симпатичный коврик в стиле лофт: размер можно выбрать, а смотреться будет хорошо

17.04 / Поклонники переживают из-за жалоб дочери Анастасии Заворотнюк на обострение весенней болезни

06.11 / Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году

15.07 / Владимир Фриске оправдался за выступление дочери в образе покойной звезды

15.03 / В Google Translate появятся зумерский и кальянный языки

11.07 / Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями

16.11 / Мнение: Про кота-наркокурьера

03.04 / Покровская ИК-2 будет носить имя Андрея Сахарова

11.05 / Геннадий Хазанов рассказал о предательстве сводного брата по отцу

21.05 / Бойня № 175. Открытый урок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика