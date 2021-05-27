20 работ от парикмахера, который при помощи короткой стрижки делает из женщин стильных штучек

Многие женщины боятся делать короткую стрижку лишь по той причине, что опасаются потерять всю свою женственность вместе с волосами. Однако, короткая стрижка не равно мальчишеская, да и к тому же многое зависит от образа в целом, укладки, макияжа и одежды. Вот, к примеру, Ирина Дьяченко, при помощи своих работ доказывает, что короткая стрижка сделает вас ещё более женственной, озорной и стильной, и мы ей верим!

















