Чтобы волосы не выгорали, моем голову прохладной водой. Как еще сохранить цвет волос летом

Под воздействием солнечных лучей распадается ценный коллаген, отвечающий за эластичность, а также меланин, который призван сохранять цвет. Чтобы ваши волосы были красивыми и упругими, а солнце не стало разрушителем, прислушайтесь к советам от опытных экспертов.

Отказ от соляного спрея

Сейчас многие люди пользуются соляными спреями для создания прически. Эти средства делают волосы более подходящими для формирования формы, благодаря чему укладка держится на протяжении целого дня. Однако не стоит пользоваться спреями во время летней жары. В своем составе они содержат ингредиенты, которые пересушивают волосы (как и солнечные лучи), поэтому это может быть небезопасно не только для цвета, но и для структуры. Если вы планируете нанести спрей, соедините его с маслом, которое питает и увлажняет локоны.

Пилинг

Летом сальные железы на коже головы становятся более активными, они быстрее обновляются. В результате этого на поверхности появляется больше чешуек и токсинов. От них необходимо периодически избавляться, и в этом поможет пилинг головы. Делайте процедуру один раз в неделю, этого хватит для того, чтобы укрепить корни. Сохранить цвет и эластичность волос.

Температура воды

Помните о том, что мытье волос горячей водой является крайне нежелательным. Эта рекомендация актуальна не только для лета, но и для любого сезона. Оптимальной температурой является комнатная. Помойте волосы обычным, привычным для вас способом. Во время полоскания сделайте температуру на несколько градусов ниже, чтобы вода стала прохладной. Это сохранит в стержне волосинки питательные вещества, а также цвет.

Головные уборы

Очень простым и эффективным методом сохранить красоту и яркость цвета волос является ношение головных уборов. Отдайте предпочтение соломенной шляпке, которая не только стильно смотрится, но и способствует сохранению структуры и цвета волос, а также прически. Она прекрасно пропускает воздух, дышать могут ваши волосы, а также кожа головы. Не менее привлекательными являются другие головные уборы из натуральных материалов. Обратите внимание на то, что ткани обязательно должны быть натуральными, поскольку только они обладают всеми теми положительными качествами, что и соломенная шляпка. Повяжите косынку, шарф, платок, тюрбан, бандану из хлопка или льна, выберите оригинальный фасон. Это даст вам возможность защититься от солнечных лучей, а также выглядеть очень эффектно.

Народные средства

Есть несколько народных средств, которые помогут вам сохранить яркость цвета волос. Очень эффективным является лосьон из мяты и крапивы. Измельчите свежую зелень в равных пропорциях (они должны пустить сок), затем залейте стаканом кипятка две столовые ложки сырья. Подождите, пока вода остынет, затем процедите ее через сито (марлю), налейте жидкость в емкость с пульверизатором и используйте, как спрей.

Отлично себя зарекомендовал и другой рецепт. Залейте стаканом кипятка одну ложку куркумы и дайте настояться до остывания. Также процедите жидкость и добавьте в нее по одной столовой ложке огуречного и лимонного сока. Используйте как спрей, налив жидкость в емкость с распылителем.

Есть еще один очень действенный метод сохранения яркости цвета волос. достаточно их кончики смазать витамином А (он продается в аптеках в виде капсул). Кроме всего, ваши кончики будут защищены от сечения.

Вместо заключения

Помните о том, что голову необходимо мыть исключительно теплой водой. Раз в неделю делать пилинг, не пользоваться соляным спреем. Выберите себе одно из предложенных народных или используйте качественные косметические средства. Даже с такой защитой не забывайте о головном уборе. Это сделает ваш образ эффектным и стильным, а волосы – красивыми и здоровыми.