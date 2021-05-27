Orbiit привлекает начальное финансирование для автоматизации взаимодействия в онлайн-сообществе.

Orbiit, стартап, который автоматизирует взаимодействие внутри онлайн-сообщества, собрал 2,7 миллиона долларов во главе с Bread and Butter Ventures с участием новых инвесторов High Alpha Capital, LAUNCHub Ventures и Company Ventures. Существующие инвесторы Founders Fund, который возглавлял предварительный раунд Orbiit на 1 миллион долларов, Acceleprise и другие ангелы также приняли участие. Капитал будет использован для создания продуктовой и инженерной команды Orbiit.

Orbiit заявляет, что его платформа обрабатывает коммуникации, сопоставление, планирование, сбор отзывов и аналитику для людей, связывающихся друг с другом в онлайн-сообществе. Идея состоит в том, что сообщества, таким образом, лучше учатся и общаются, больше вовлекаются и обмениваются знаниями.

Генеральный директор и соучредитель Биляна Фрей сказала: «Индивидуальные связи 1: 1 позволяют участникам обсуждать сложные темы, быть уязвимыми и делиться знаниями друг с другом. Эти связи 1: 1 труднее всего реализовать, но когда вы начинаете вкладывать в них средства с помощью Orbiit, вы видите, что участие подкрепляется всеми другими инициативами и живым, активным сообществом, которое действительно выполняет обещание, данное его членам ».

Управляющий партнер Bread and Butter Ventures Мэри Гроув добавила: «Этот извечный вопрос о том, как масштабно использовать технологии для налаживания значимых связей между сообществами как внутри организации, так и по всему миру, — это проблема, которую мы активно искали. в течение десятилетия. Orbiit представляет собой идеальное сочетание программного обеспечения с технологией и персонального надзора для создания прочных связей и предоставления информации менеджерам сообщества ».

Платформа используется сообществами стартапов в True Ventures, GGV и Lerer Hippeau; частные сетевые группы, такие как Dreamers & Doers; и сообщества клиентов, такие как сообщество финансовых директоров, которым руководит лидер финансовых технологий Спендеск.

Директор фонда Founders Fund Делиан Аспарухов сказал: «Мы рассматриваем Orbiit как ключевую платформу для взаимного обучения в компаниях и сообществах, открывая неизведанные знания посредством кураторского поиска партнеров».

Компания LAUNCHub Ventures приняла участие в раунде после недавнего первого закрытия своего нового фонда в размере 70 миллионов долларов.