SaaS необходимо удалить страницу из криптографической книги

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К тому времени Я присоединился к Box в конце 2012 года, движение «Ориентация на потребителя» шло полным ходом. Пособие было ясным: уроки и тактика роста потребительских приложений — вирусные петли, ссылки в социальных сетях, беспроблемное внедрение — могут быть извлечены, упакованы и перенесены на предприятие.

И обещание было подрывным — отличные продукты могли стимулировать лояльную базу пользователей и избавить судьбы многомиллионных контрактов от подходящих продавцов, торгующих непригодным программным обеспечением за закрытыми дверями.

Ориентация на потребителя SaaS научила нас, как более эффективно предстать перед пользователями, следующее десятилетие будет посвящено тому, как должным образом стимулировать их выполнять необходимую работу для получения правильного опыта работы с продуктом.

Десять лет спустя это обещание в значительной степени подтвердилось. Пособие для потребителей способствовало стремительному росту Slack, Zoom, Airtable и другие, особенно в области привлечения и адаптации пользователей. Это прекрасные продукты, которые открываются снизу вверх, предназначены для самообслуживания, бесплатны для начала и оплачиваются по мере вашего роста.

Но хотя это может показаться одним из лучших моментов для создания SaaS-компании, один взгляд на Product Hunt может показать другую историю. Для каждой истории успеха, такой как Airtable, есть дюжина двойников, использующих одну и ту же книгу, вдохновленную потребителями, которые постепенно исчезают.

А для любого стартапа-первопроходца в новой категории, который думает, что он набирает обороты, в YC есть дюжина подражателей, ожидающих за углом, в комплекте с их красиво оформленными приложениями и обещанием быть «невероятно быстрым и восхитительно простым». ”

Согласно общепринятому мнению, многие из этих приложений-новичков не справятся, потому что они недостаточно четко демонстрируют свою дифференциацию, или их процесс регистрации недостаточно оптимизирован, или у них плохая документация и обучающие видео, или они не ухаживают за нужными влиятельными лицами. на Twitter, или просто плохое исполнение.

Хотя некоторые (или все) из них могут быть правдой на уровне отдельного приложения, на агрегированном уровне происходит нечто большее, и это возвращает нас к одному коварному предположению, перенесенному из учебного пособия для потребителей: мифу о беспроблемном подключении.

Реальность такова, что процесс адаптации никогда не бывает беспроблемным. На самом деле, все наоборот — требуется, чтобы пользователь искоренил свои старые привычки и переключился на этот новый образ жизни или действия. Как и в новой фитнес-программе, участники чувствуют себя хорошо после завершение тренировки, но для ее начала требуется много энергии активации и тяжелая работа. Точно так же со стороны пользователя требуется работа для получения результатов, и большинство приложений ожидают, что пользователи будут выполнять эту работу бесплатно.

Но на переполненном рынке с бесконечными альтернативами единственный способ привлечь и удержать внимание пользователя — это напрямую стимулировать их к опыт продукт, а не просто подвергаться ему. Сегодняшняя стратегия роста чрезмерно увеличивает расходы на рекламу (с уменьшающейся отдачей), чтобы получить премиальное размещение и внимание в Google, Facebook или Product Hunt, но очень немногие пытались использовать эти деньги для обеспечения того, чтобы пользователи действительно получали тот опыт, который им положен.

Для этого SaaS необходимо извлечь страницу из криптографической книги. Таким образом, хотя последнее десятилетие ориентации на потребителя SaaS научило нас, как более эффективно предстать перед пользователями, следующее десятилетие будет посвящено криптофикации SaaS и тем, как правильно стимулировать пользователей выполнять необходимую работу, чтобы иметь правильный опыт работы с ними. ваш продукт.