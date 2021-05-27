Мнение: Постижение новой Нормальности

Поскольку отъезжал я на этот раз не так далеко – поехал поездом, да к тому ж – сидячим! Решил протестировать новомодные экспресс-поезда, а именно «Ласточку». Название хорошее, романтичное, делали вроде немцы, чуть ли не Сименс, едет он будто бы аж 150 км/ч… Европа!

Ну и вот прокатился-то я всего ничего – но мне открылся ДЗЕН. Понял я, другими словами, эту вашу «новую нормальность», осознал на своих боках, что готовит миру Грета Тунберг и почему люди Нового времени – скоты… Все понял, как положено русскому человеку – через страдание. «Страданием душа очищается» (Ф. Михалыч Достоевский).

Так вот, докладываю: скоты люди Нового времени не потому, что это такое ругательство или кто-то их хочет обидеть, а просто у них теперь карма такая. Я сам – скот, и надо это просто принять со смирением как данность. Надо только на «Ласточке» прокатиться до какого-нибудь облцентра – и все тебе откроется во всей простоте и наготе. На суперсовременном экспрессе 21 веке. Корень здесь – слово «супер».

Если проще: поскольку поезд отъезжал ни свет ни заря, я, честно говоря, планировал в поезде малость того… прикорнуть. Доспать то, что ночью не доспал. План на вид не очень наглый, вполне обывательский – хотя и, согласен, выдающий определенную душевную и телесную слабость. Наглость это – спать в поезде; Наполеон, говорят, всего 2 часа в день спал – и вон сколько всего наворотил! А мы… мы – не богатыри.

Но не тут-то было! Я забыл, что я в 21 веке на суперсовременном экспрессе. И внезапно оказалось, что кресла в этой чертовой «Ласточке»… не откидываются. То есть – СОВСЕМ не откидываются. У них не то что рычажок сломан – у них рычажка вообще нет. Они намертво зафиксированы. И более того – сама конструкция кресла такова, что оно ПРЕПЯТСТВУЕТ засыпанию: невозможно откинуть не только само кресло, но и голову. Верхняя часть кресла выгибается этаким «козырьком» – явно для того, чтобы наглый пассажир не вздумал даже пытаться найти опору для головы и задремать, пуская слюни; фу – это же так неэстетично!

И всё. Несколько часов я пытался пристроиться и так, и этак – любая поза на этом неподвижном кресле КРАЙНЕ неудобна. Люди вокруг, конечно, извращались как могли – все-таки далеко не все могут ранним утром час за часом просто пялиться в окно, на пролетающие там со скоростью 110 км/ч однообразные пейзажи, оно и укачивает, и усыпляет… Некоторые откидывали столик и клали на него голову, пытаясь спать в такой «позе второгодника»; но я, увы, так не могу – у меня быстро затекают… ноги, это я усвоил еще по армии.

А больше никак! И я поэтому большую часть времени пути провел в мрачных размышлениях – как так? Почему, когда я еще в 80-х годах прошлого века ездил в сидячих поездах типа «Авроры» – там ВСЕГДА были откидывающиеся кресла? Почему с советского времени откидываются кресла в самолетах? Почему, страшно сказать, вплоть до последнего времени откидывающиеся кресла делали даже в междугородних автобусах?? Откуда, в конце концов, в моей наивной башке угнездилось убеждение, что кресла, которые можно перевести в полулежачее положение – это САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ для сидячего транспорта на дальнее расстояние?!

И вот оказалось, что я ошибался. На «Ласточках» откидные кресла в принципе не предусмотрены. На «Авроре» 1980-х годов – были, а на «Ласточке» 2020-х – нет! Что же это за прогресс такой?! Прогресс пошел в обратную сторону? Или люди за 40 лет так изменились и приспособились, что им уже не нужен сон в сидячих вагонах?

Едва ли. Люди те же – «нормальность» другая. НОВАЯ. Как-то внезапно оказалось, что на «людей» можно просто плевать. Не баре. 4 часа сидя в позе «зю»?! А что такого? Скажите спасибо, что пешком не погнали!

Просто, как выяснилось, не надо заботиться о плебсе – он же все равно безмолвный. Из него можно веревки вить. Не надо скотам удобства – Грета Тунберг права. Человек виноват уж тем, что вообще поехал на поезде. Пешком надо ходить! В крайнем случае – на велосипеде.

И так, очевидно, уже будет всегда.