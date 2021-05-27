Ученые смоделировали внутреннее строение “умных” микрогелей: “Применяются для доставки лекарств”

Объединенный коллектив российских и японских специалистов провел исследование, в ходе которого смог получить образцы двухкомпонентных полимерных микрочастиц, изменяющих свой размер в зависимости от ряда факторов. По словам исследователей, сферой применения таких систем является доставка и постепенное высвобождение лекарств, а также проведение химреакций в микроскопических объемах.

Как объяснили представители научной группы, представляющей МГУ (Россия) и Токийский университет (Япония), некоторые лекарственные вещества не обладают возможностью к стабильному существованию в условиях водных растворов. Для отделения их от окружающей среды или высвобождения в нужной области человеческого организма фармацевтам приходится использовать ряд различных носителей – желатиновых капсул, жировых капель или полимерных оболочек. В частности, для перемещения лекарственных ингредиентов нужны компоненты, подобные гидрогелям для домашних растений, однако максимально микроскопического размера и при этом являющиеся абсолютно безвредными, биологически совместимыми и реагирующими на внешние воздействия посредством наиболее “умного” и настраиваемого способа. Именно для создания такого материала физики осуществили синтез двухкомпонентных микрогелей – полимерных частиц диаметром в несколько сот нанометров. Для проверки эффективности полученного состава экспертам пришлось применить несколько специализированных методик, в том числе помещение частиц в растворы, имеющие разную кислотность и температуру, рассеяние ими световых лучей и рентгеновского излучения и т.п.

“Полимерные микрогели, реагирующие на воздействие окружающей среды, применяются для доставки лекарств и стабилизации эмульсий, в качестве строительных элементов для мембранных материалов и фотонных кристаллов, для проведения химических реакций на границе сред. Понимание и предсказание внутренней структуры микрогелей важно для дальнейшего изучения и расширения области их использования”, – резюмировала один из лидеров научной работы, кандидат наук Елена Кожунова. Материалы исследования были опубликованы в Journal of Colloid and Interface Science.

Источник: naked-science.ru