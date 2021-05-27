 

Грузовик с оружием, который по пути в Украину был задержан в Румынии, не является контрабандой – СМИ

27.05.2021, 21:52, Новости дня
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О задержании в Румынии грузовика с полуприцепом, за рулем которого находился украинец, проинформировала сегодня пограничная полиция Румынии, сам инцидент произошел 24 мая. Румынские правоохранители сообщили, что по документам машина везла мебель и продукты питания, а на самом деле в ней были ящики с 2850 пистолетами Major Berg. “В ходе расследования выяснилось, что водитель не имеет разрешения на транзит в соответствии с действующим законодательством”, – подчеркнули пограничники.

Собеседник “Украинской правды” рассказал, что задержанное оружие “фактически” не является огнестрельным, оно рассчитано на стрельбу патронами Флобера.

“Товар вместе с патронами в 143 ящиках был официально задекларирован и направлялся в Одессу для реализации через сеть легальных магазинов охотничьего и спортивного оружия”, – пишет издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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