Трепак считает, что в ситуации с выделением “Укроборонпромом” 1,68 млн грн КШЭ есть признаки конфликта интересов

Трепак сказал, что на это указывает ряд обстоятельств.

“Во-первых, торги относительно “услуг за исследования” были проведены в канун назначения Милованова членом наблюдательного совета “Укроборонпрома” – 20 мая. Во-вторых, закупку таких услуг провели без конкурса – у одного участника. В-третьих, всю эту операцию провели всего за один день”, – сказал он.

Также. по словам Трепака, “Укроборонпром” для предоставления услуг в сфере продажи вооружений выбрал организацию, которая по официальным данным, не имела опыта в этой сфере.

“В-пятых, “Укроборонпром” – это государственная структура оборонно-промышленного комплекса, которая находится в сфере влияния президента Украины. Он же и назначает часть членов наблюдательного совета этой структуры. Это означает, что решение финансовых вопросов этой структуры и вопросов формирования состава ее наблюдательного совета находятся в одних руках. В свою очередь это указывает на большую вероятность “пакетности” двух решений: с одной стороны, назначение Милованова членом наблюдательного совета “Укроборонпрома”, с другой – выделение “Укроборонпромом” возглавляемой им организации 1,68 млн гривен”, – сказал он.

По словам Трепака, совокупность этих обстоятельств дает основания говорить, что с выделением “Укроборонпромом” 1,68 млн грн “Киевской школе экономики” “по меньшей мере есть вопрос, в том числе – правового характера”.

“Они указывают на высокую вероятность определенных договоренностей. Согласен с [главредом “Цензор.НЕТ”] Юрием Бутусовым, что здесь может идти речь о своеобразном “задабривании” “Укроборонпромом” только что назначенного члена наблюдательного совета “Укроборонпрома”. Поэтому, на мой взгляд, есть основания для правового реагирования на эту ситуацию со стороны правоохранительных органов – как в части получения государственных средств “Киевской школой экономики” и причастности к этому ее президента, так и в части выделения должностными лицами “Укроборонпрома” средств для указанной частной организации”, – заявил Трепак.

Также, по словам бывшего замгенпрокурора, в этой ситуации усматриваются признаки конфликта интересов.

“Да, он формально-юридически не участвовал в принятии решения о выделении “Укроборонпромом” “его” организации указанных средств. Но в своей деятельности как член набсовета “Укроборонпрома” он “связан” этими средствами. Он объективно уже имеет частный интерес в той сфере, в которой выполняет служебные полномочия – он будет осуществлять контрольные (надзорные) функции за деятельностью государственной структуры, которая профинансировала “его” частную организацию. И если сегодня речь идет о потенциальном конфликте интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия Миловановым решений или совершение/несовершение им действий при выполнении указанных полномочий, то в перспективе такой конфликт интересов вполне может перерасти в реальный”, – сказал он.

Трепак отметил, что Милованов будет осуществлять полномочия члена набсовета “Укроборонпрома” в то время, когда организация, президентом которой он является, будет выполнять определенную работу для “Укроборонпрома”.

“В этом усматривается очевидное противоречие между частным интересом Милованова как президента “Киевской школы экономики” и его служебными полномочиями как члена наблюдательного совета “Укроборонпрома”, – заявил он.

Бывший замгенпрокурора заявил, что такой конфликт интересов должен быть немедленно решен. Также, по его словам, должна быть правовая реакция соответствующих государственных органов, уполномоченных реагировать на такие ситуации.

“Вообще в этой ситуации больше всего вопросов возникает к самому Милованову, который несомненно, был в курсе всех событий – как обстоятельств своего назначения членом наблюдательного совета “Укроборонпрома”, так и параллельного с ним решения вопросов о выделении “Укроборонпромом” государственных средств организации, которую он возглавляет. Я уже не говорю о нравственности и порядочности, с которыми в этой ситуации очевидно большая проблема”, – сказал Трепак.

Контекст:

20 мая предприятие “Спецтехноэкспорт”, которое входит в концерн “Укроборонпром”, заказало у КШЭ исследование стоимостью 1,68 млн грн, информация об этом появилась в системе ProZorro. Контракт был заключен за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел Милованова в состав наблюдательного совета “Укроборонпрома”.

“Школа Милованова получила взятку в 1,68 млн грн от “Укроборонпрома” в день назначения Милованова членом наблюдательного совета “Укроборонпрома”. Открытое коррупционное преступление и конфликт интересов для НАБУ, особенно возмутительное из-за того, что Милованов и директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев смеют оправдывать эту аферу”, – охарактеризовал ситуацию 26 мая Бутусов. Он попросил комитет по обороне Верховной Рады и НАБУ дать оценку этим действиям, а также опубликовать тему исследования.

Милованов в эфире “24 канала” заявил, что Киевская школа экономики получила деньги в рамках процедуры, которая длилась несколько месяцев. По его словам, “Укроборонпром” обратился в прокуратуру и НАБУ для аудита процедуры, чтобы доказать, что она прошла без нарушений. Также Милованов рассказал, что КШЭ часто сотрудничает с “Укроборонпромом”.

26 мая Милованов вызвал Бутусова на дебаты из-за обвинения во взяточничестве. Одним из “секундантов интеллектуальной дуэли” со стороны Бутусова будет Трепак.

—