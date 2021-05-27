Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал три телеканалы в Украине на общую сумму 570 тыс. грн

“За распространение высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти […] применена штрафная санкция. Компания должна оплатить свыше 100 тыс. грн. штрафа за слова Азарова, прозвучавшие в передаче “Марафон” 15 и 16 декабря 2020 года, и на которые компания должным образом не отреагировала”, – говорится в сообщении.

По данным регулятора, скрывающийся от украинского правосудия Азаров “возложил ответственность за ведение боевых действий на территории Украины на Вооруженные силы Украины, при этом исказил реальные события, происходящие на востоке Украины, с использованием провокационных, оскорбительных и дискриминационных высказываний относительно ВСУ и добровольческих формирований”.

Вместе с еще одним штрафом за высказывания Бондаренко телеканал должен заплатить 228 тыс. грн.

Также нацсовет оштрафовал “Наш” на 114 тыс. грн за высказывания в телеэфире 15 января 2021 года экс-нардепа от “Партии регионов” Елены Бондаренко.

“Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ и не вспоминала о действиях незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконное вооруженное сопротивление на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По мнению Бондаренко, присутствие российских военных на Донбассе “доказать невозможно” и до сих пор нет никаких доказательств их присутствия. Вместо этого она обвинила украинскую армию в обстрелах украинских городов с воздуха, однако на привела ни одного доказательства”, – объяснил регулятор.

Штраф выписан и телеканалу “112 Украина”, в эфире которого в конце января 2021 года глава Компартии Украины Петр Симоненко заявлял о “гражданской войне” на Донбассе, инициаторами которого якобы были “украинские националисты и неофашисты”. “112 Украина” должен заплатить 114 тыс. грн.

Нацсовет Украины по телерадиовещанию решил экономически наказать и NewsOne. Телеканалу вменяется использование в его эфире в начале января 2021 года “языка вражды” со стороны пропагандиста Вячеслава Пиховшека.

“Высказывания […] содержали ксенофобские, дискриминационные и унизительные признаки, поскольку часть украинского общества по признаку языка и приверженности демократическому развитию Украины были названы “врагами” с агрессивными намерениями относительно русскоязычного населения Украины”, – сообщил регулятор.

NewsOne оштрафовали на 114 тыс. грн.

Контекст:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

24 апреля телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne были заблокированы на видеохостинге YouTube. “Перший Незалежний” в YouTube по-прежнему доступен.

—