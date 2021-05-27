Украинцы вернулись из сектора Газа, к Протасевичу пустили адвоката. Главное за день

Эвакуация украинцев из сектора Газа

109 эвакуированных из сектора Газа украинцев сегодня прибыли в Киев. Вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и четверых граждан Болгарии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дату эвакуации из-за отсутствия условий безопасности переносили дважды; в процессе возвращения украинцев и гражданам еще двух стран пришлось перенести изнурительную дорогу каравана в Каир через несколько десятков блокпостов и другие трудности.

“Жесткий обмен мнениями” на встрече советников “Нормандской четверки”

Внешнеполитические советники лидеров стран “Нормандской четверки” (Украина, Россия, Германия, Франция) провели переговоры в формате видеоконференции 26 мая.

Сегодня в Офисе президента Украины сообщили: российская сторона продолжает делать вид, что в вопросе определения стороны конфликта на Донбассе есть “еще что-то такое, что можно обсуждать”.

“Как результат – был жесткий обмен мнениями о том, кто с кем должен говорить”, – рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Гибель украинского военного на Донбассе

Днем в результате обстрела снайпером боевиков украинских позиций в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины – 37-летний офицер Максим Полевой, который воевал на Донбассе с 2014 года, прошел Дебальцево и получил государственную награду в 2015 году.

Всего с начала перемирия на Донбассе погибло 38 украинских военных, сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Европейские авиакомпании начали отменять рейсы в Москву

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines второй день подряд отменяют свои рейсы в Москву. Россия отказалась принимать рейсы, которые раньше совершались над Беларусью и были изменены после рекомендаций европейского регулятора.

Белорусская авиакомпания отменяет рейсы в Европу

Белорусская “Белавиа” объявила о вынужденной отмене рейсов в восемь стран. Самолеты авиакомпании до конца октября не будут летать в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград.

Протасевич впервые после задержания встретился с адвокатом

К белорусскому оппозиционному журналисту и блогеру Роману Протасевичу впервые после задержания пустили его адвоката Инессу Оленскую. Она заявила, что у журналиста “все хорошо”, а его жизни и здоровью “ничего не угрожало и не угрожает”.

Эксклюзивы “ГОРДОН”

Сегодня на сайте издания “ГОРДОН” эксклюзивно вышли: текстовая версия интервью вице-премьера – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова главреду “ГОРДОН” Алесе Бацман, комментарий экс-главы Верховного совета Беларуси Станислава Шушкевича по поводу ситуации в стране, а также развернутая публикация о том, какие страны и авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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