Украина в ОБСЕ рассказала о количестве войск РФ возле украинских границ и в оккупированном Крыму

“Россия отвела лишь небольшую часть своих сил, размещенных у границы с Украиной и на временно оккупированных частях ее территории. Вдоль границы и в Крыму Российская Федерация сохраняет до 100 тыс. военнослужащих, до 1300 танков, до 3700 бронированных машин, до 1300 артиллерийских систем и до 380 ракетных систем”, – сказал он.

Также, по словам Цимбалюка, российские оккупационные войска на Донбассе, которые полностью интегрированы в российскую систему военного управления, насчитывают более 35 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. кадровых российских военнослужащих.

“Россия отказывается предоставлять точные данные о количестве, местах расположения и масштабах своей необычной военной деятельности, несмотря на рекомендации, предоставленные государствами-участниками в соответствии с Венским документом 2011 года. Пока не будет обеспечена военная прозрачность, планы России остаются неизвестными, и серьезная эскалация может произойти в любое время, когда российская сторона этого захочет”, – сказал дипломат.

Цимбалюк отметил, что наращивание Россией войск у границы с Украиной и другие меры свидетельствуюто неизменном намерении России продолжать “подпитывать” развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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