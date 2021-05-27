Мнение: “Открытая Россия” закрылась

В России официально закрылась "Открытая Россия" Ходорковского.

Ранее, Генпрокуратура признала движение занимающегося подрывной деятельностью олигарха "Нежелательной оргенизацией", что влечет последствия как для самой организации, так и ее отдельных членов, которые в рамках последних веяний отечественного законодательства могут попадать как под административные, так и под уголовные дела.

Поэтому, уже сегодня "Открытая Россия" официально заявила, что прекращает свою легальную деятельность на территории РФ и закрывает все свои отделения в регионах РФ. Все члены движения, по заявлению руководства, принудительно исключены из организации для избегания проблем и возможного преследования. Данная контора проработала на территории РФ 20 лет (!).

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