 

Мнение: Нам не нужны новые штрафы!

27.05.2021, 21:36, Разное
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«…И уголовные дела нам не нужны!» — здраво рассудил Андрей Пивоваров, исполнительный директор «Открытой России», и распустил «Открытку».

У второй самой неудобной организации для российского истеблишмента, после иноагентного «Фонда борьбы с коррупцией», серьезные проблемы: в закон о нежелательных организациях вот-вот должны внести поправки. Всем членам «Открытки» грозят уголовные дела.

Ситуация двухлетней давности с закрытием российского филиала «Открытой России» повторилась, но на этот раз правозащитно-либеральная лавочка закрылась окончательно. Отныне все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание последствий.

Стоит сказать, что «Открытых Россий» как минимум несколько: одна базируется в Лондоне, где она обросла юрлицами и банковскими счетами, — у нее еще есть американский филиал, а вторая — российская «Открытая Россия», у которой ни юрлица нет, ни финансовых счетов, ни имущества, которое можно было бы изъять.

С момента запуска в 2014 году «Россия» официально никогда не считалась «нежелательной организацией и в подобные списки не попадала, чего не скажешь о британской Open Russia Civic Movement, с которой «Открытка» была тесно связана.

Новую структуру, насколько известно, создавать никто не собирается, но, как известно, свято место пусто не бывает, и в освободившийся кластер быстро устремятся другие желающие разбазарить Родину, — и не исключено, что новая структура, назовем ее условной «Открытой Россией-2», будет еще «открытей» прежней для иностранного влияния.

Источник: Достало



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