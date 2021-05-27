 

Против готовившего теракт на электроподстанции жителя Калининграда завели второе дело

27.05.2021, 21:28, Новости дня
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Уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ возбудили против калининградца, задержанного в марте по подозрению в подготовке теракта на подстанции «Северная», сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В отношении злоумышленника следственным отделом территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), – передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала «ненависть к действующей власти». Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области называл себя смертником.

Против жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Зеленоградский районный суд арестовал подозреваемого.



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