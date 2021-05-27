 

Глава Татарстана предложил ограничить доступ детей в интернет после стрельбы в школе Казани

27.05.2021, 21:28, Новости дня
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В интернете должен быть фильтр для доступа к вредоносным и жестоким играм, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире RTVI. По его мнению, такая мера поможет предотвратить трагедии, подобные случившейся в школе в Казани.

«Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится», – передает его слова РИА «Новости».

Минниханов добавил, что для этого есть специальные службы, которые «должны подумать, как это сделать».

«Но если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов», – сказал глава Татарстана.

По его мнению, у детей не должно быть доступа к подобным ресурсам. «Если персонифицированный доступ будет, то дети не смогут попадать в эти игры, не смогут участвовать. Как это сделать, это второй вопрос», – сообщил Минниханов.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.



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