Оскверненный мемориал славы советским воинам в Молдавии восстановили

Виновные в осквернении мемориала славы советским солдатам в городе Вулканешты на юге Молдавии установлены, монумент привели в прежний вид, сообщила пресс-служба посольства РФ в Кишиневе.

«Приветствуем оперативную реакцию местной администрации города Вулканешты, Национального Координационного Комитета «Победа» на инцидент с памятником советским воинам. Благодаря слаженным усилиям установлены виновные, а монумент приведен в прежний вид», – говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что надругательство над воинскими захоронениями и памятниками не только кощунственно, но и уголовно наказуемо в России.

Ранее мемориальный комплекс советским солдатам в молдавском городе Вулканешты был осквернен вандалами, которые вырвали из постамента звезду Вечного огня.

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО.

Так, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович сообщил, что в селе Кошница вандалы разбили мемориальные плиты, установленные советским солдатам-участникам боев 1941 года.

До этого стало известно о случае вандализма на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.