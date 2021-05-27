 

Мнение: Кто должен охранять школы?

27.05.2021, 21:18, Разное
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пересказал свой разговор с директором казанской школы №175, где 11 мая произошла стрельба. Из этого пересказа четко следует, что школа не охранялась, потому что родители отказывались платить за охрану.

Дословно: «Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал».

В СКР обиделись и кинулись опровергать произнесенное  Бастрыкиным:  «В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии» (отсюда).

Получилось еще глупее. Бастрыкин, якобы, не делал выводов «о виновности родителей в этой трагедии». Ну а кто произнес «…родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались». Он же не спросил директора школы, почему родители вообще должны были платить за охрану школы? Хотя и догадался,  повторюсь, что «…родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались».

Мне не понятно, почему школы вообще должны платить за охрану? Безопасность школ (и не только школ)  вообще-то должно обеспечивать государство. Мы все платим налоги. И собираются эти налоги в том числе и на обеспечение безопасности в школах. Если Бастрыкин этого не знает – это его проблема. А он, похоже, не знает. Иначе вообще не стал бы спрашивать директора школы «Почему не охранялась школа?». А задал бы это вопрос руководителям города и полиции.

На снимке: Александр Бастрыкин у школы №175 в Казани, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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