Мнение: О возвращении Сталина

Вполне логично и в духе времени – возвращать. То «Железного Феликса» на Лубянку, то самого кровавого диктатора и тирана. А что такого? «Принял с сохой – оставил с атомной бомбой», войну выиграл, и вообще мороженое тогда было самым вкусным…

А что до миллионов (вместе с членами семей) репрессированных, высланных, перемещённых и поражённых в правах, так лес рубят – щепки летят.

На рублёвые банкноты нового дизайна, которые Банк России планирует выпустить в обращение в ближайшие пять лет, следует поместить портреты Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского. С таким предложением, как сообщает государственное агентство РИА Новости, к руководству ЦБ обратилась партия «Коммунисты России». По мнению её представителей, это нужно сделать, чтобы «мошенники и коррупционеры вздрагивали». При этом честным людям будет «приятно смотреть на свои трудовые рубли», заявили РИА Новости в ее пресс-службе. По идее коммунистов, Феликса Дзержинского стоит изобразить на тысячной банкноте, а Иосифа Сталина поместить на купюру достоинством пять тысяч рублей.

Да, это инициатива малочисленной, но всё же официально зарегистрированной партии. И пиар со стороны госагентства новостей тут тоже не просто так. В России продолжается ползучая ресталинизация…

Чтобы напомнить людям образованным и культурным, всего несколько фактов.

Режиссёру Всеволоду Мейерхольду после изощрённых пыток, перед смертью по очереди сломали все пальцы. А потом утопили в нечистотах (посмертное заключение патологоанатома после раскрытия архивов). Для отчётности написали, как положено: расстрелян, похоронен в общей могиле. Писателя Исаака Бабеля не расстреляли, как это принято считать, в 1940 году. Он шёл по этапу и, обессилев, упал. И его просто оставили умирать на дороге. Написано, что его похоронили в общей могиле, но вряд ли кто-то вернулся за телом: зачем? Великий писатель так и умер в сугробе, в лесу, став пищей для диких зверей. Место смерти Осипа Мандельштама – лагерный пункт Вторая речка. Так называемые «зимние трупы» складывали штабелями, а весной хоронили в братских могилах. В одной из таких безымянных могил покоится и великий поэт. Артиста Соломона Михоэлса по личному распоряжению Иосифа Сталина убили на даче. А потом выкинули на дорогу, чтобы озвучить версию «Был сбит машиной». Правда открылась только после расследования этого дела в 1953 году.

А так, да, мороженое – технологию производства которого как раз при Сталине купили у американцев на деньги, отнятые у крестьян, – было вкусным…

Но вот почему все сталинисты так свято уверены, что они окажутся среди тех, кто будет ставить сограждан к стенке, а не сами ползать у стены в кровавых соплях с криками «Произошла чудовищная ошибка!»?

—