От косметики Селены Гомес до помады от фешн-дизайнера: бьюти-дайджест недели

Rare Beauty

Брендов косметики, созданных звездами мировой величины, становится все больше. Так, с 1 июля Россия встретит Rare Beauty – марку певицы и актрисы Селены Гомес.

Я очень рада, что мне удалось создать продукты, которые не только позволят каждому чувствовать себя прекрасно, но и подчеркнут удивительные особенности, делающие нас неповторимыми,

– говорит Селена. Средства макияжа Rare Beauty будут эксклюзивно представлены в магазинах Sephora и ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

Clarins

“Сменить” серый цвет лица и тела на золотистый, не выходя на солнце, поможет новая коллекция автобронзантов Clarins. Основа формул всех средств из обновленной линии – комплекс [SelfTanComplex], состоящий из двух натуральных полисахаридов. Автобронзанты не только придают коже естественный оттенок загара, но и ухаживают за ней. Что немаловажно – не оставляя разводов.

Shiseido

Легкий, компактный, а главное – невероятно полезный, особенно в летнее время, солнцезащитный стик пополнил коллекцию средств Shiseido Sun Care. Прозрачный продукт с показателем SPF 50+ отличается комплексом SynchroShield: при усилении жары и контакте с водой он усиливает защитное покрытие. Легкая, приятная текстура хорошо ложится на кожу, не пачкая рук.

Monochrome x Smashbox

Бренд Monochrome, худи авторства которого носят и Вера Брежнева, и Тина Кунаки, представил свою первую коллаборацию с бьюти-брендом. Напарником марки по красоте стал бренд профессиональных средств макияжа Smashbox, созданный в одноименной фотостудии Лос-Анджелеса. Из-под их руки вышла коллекция помад Be Legendary в лимитированном оформлении. В поддержку Monochrome выпустил свитер с фирменным паттерном, который выполнен в оттенках бьюти-новинок — нюдовом Level Up, красном Bing, розовом Stylist и ежевичном It’s A Mood.

Billion Dollar Brows

В арсенале проекта Molecule пополнение – марка Billion Dollar Brows, та самая, что “отвечает” за красоту бровей многих знаменитостей.

Идея проекта Billion Dollar Brows пришла мне в 2004 году. Я всегда придавала большое значение своим бровям, но меня не вдохновляли продукты, представленные на рынке. Поэтому я обратилась в косметическую лабораторию со своей идеей косметики для бровей, – говорит основатель марки Натали Плейн.

L`Oreal Professionnel Paris

Предпочитаете салонный уход, не покидая собственной ванной комнаты – обратите внимание на Serie Expert. Тем более, что любимая многими гамма, “разработанная профессионалами для профессионалов”, предстала в новом облике. 34 лучших средства разделены на 3 категории: для ухода за поврежденными и окрашенными волосами – Vitamino Color, Blondifier и Silver; для восстановления после обесцвечивания и укрепления кончиков – Absolut Repair, Pro Longer, Inforсer; для объема и дисциплины волос – Volumetry, Liss Unlimited. Весомый плюс – экологичная упаковка и ресурсосберегающее производство продуктов.

Polaris

Без труда сделать укладку на выпускной, вечеринку в баре или красную дорожку поможет стайлер Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy PRO. Простой в управлении, прибор способен быстро создать объемные локоны, не навредив им. Секрет стайлеров Argan Therapy – пластины обогащены аргановым маслом, которое придает волосам естественный блеск.

Russian Beauty Guru

Имя Натальи Ракоч широко известно в московских бьюти-кругах: она участвовала в разработке туши Cabaret Vivienne Sabo и в средствах бренда Веры Брежневой VERA. Теперь Ракоч решилась на выпуск собственной марки Russian Beauty Guru, представив первую коллекцию “Черная Москва”. Ключевой продукт коллекции – влагостойкая черная тушь с пластиковой кисточкой, которая загибает и разделят ресницы, придавая им объем, сопоставимый с наращиванием.

Bueno

Гель-ампула для лица Skin Sell Dermal Ampoule – настоящий многостаночник из сферы бьюти. Эффективное омоложение, регенерация, увлажнение, поддержание оптимального баланса необходимых веществ в клетках кожи – все это под силу новинке Bueno. Главные компоненты в составе ампулы – стволовые клетки томата, семь натуральных экстрактов растений и сок листьев алоэ.

Face Class

Поклонницам массажа лица подарили очередное место силы – в “Океании” открылась новая точка сети Face Class. В арсенале салона – 10 авторских программ фейслифтинга, которые помогают повысить упругость мышц лица, улучшить цвет, подтянуть овал и активировать питание тканей. Среди новинок – процедуры тейпирования, 3D-моделирование и другие.

“Пальчики”

Еще одна причина записаться на ноготочки в “Пальчики” – проект Пальчики Concept Art, который поддерживает российское современное искусство. Дважды в год бренд устраивает коллаборацию с художником, чья работа затем в течение полугода украшает витринные окна салонов по всей Москве. В этот раз выбор пал на художницу Марию Полушкину при посредничестве галереи современного искусства “Квартира S”. Свою технику Полушкина описывает как “нечто среднее между фигуративной живописью и минималистической абстракцией”.