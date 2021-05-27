Хлопну бургер за здоровье полиции

В Петербурге сотрудники СК обиделись на журналиста «Эха Москвы», который написал, что силовики съели фастфуд для задержанных. Теперь его ищет центр «Э».

Заместитель главного редактора «Эха Петербурга» Арсений Веснин сообщил, что его ищут следователи СК. Их интерес к журналисту связан с несанкционированными акциями в поддержку Навального. Начиналось все с поста Арсения про то, что полицейские съели бургеры задержанных на митинге. Но теперь Веснин считает, что бургеры — лишь прикрытие для более серьезных претензий со стороны властей и силовиков.

Арсений Веснин. Фото: личная страница в Facebook

Фастфуд обиднее клопов и холода

Арсений Веснин — радиожурналист, ведущий «Эха Москвы» в Петербурге. 4 февраля он написал у себя в Telegram-канале пост про то, что полицейские в одном из отделов слопали еду, которую знакомые передали задержанным. Городские СМИ историю подхватили. В тот же день на сайте полиции появилось официальное опровержение: «В ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области называют «фейком» сообщение журналиста одной из радиостанций о том, что сотрудники полиции якобы съели еду, предназначенную для административно задержанных».

Пресс-служба главка рекомендовала блогерам не публиковать непроверенную информацию.

«Смешно, я все дни рассказываю о бесконечном беспределе, а задели их бургеры из Макдоналдса», — отреагировал Арсений. Он опубликовал истории пятерых задержанных, которые ждали протоколов в том же отделе. Это рассказы про холод, вонючие подвалы, одну кровать на девять человек, клопов и долгие просьбы отпустить в туалет.

— После этого меня вызвали в отдел дознания МВД. Причем изначально мне сказали, что они хотят узнать, не нарушали ли сами полицейские закон, — рассказывает Арсений. — Но, конечно, про себя они ничего не хотели проверять, а исключительно про меня: я ли владею каналом, я ли писал пост.

И тогда же мне намекнули, что это может быть уголовное дело о клевете.

А вскоре стало известно, что полицейские передали материалы доследственной проверки в Следственный комитет.

— Но СК не занимается клеветой, — объясняет Арсений. — Ею должны заниматься в МВД, а в СК — совсем другими статьями.

На акции протеста в Петербурге. Фото: личная страница Арсения Веснина в Facebook

«Ты должен сам знать, кому перешел дорогу»

В середине мая журналист позволил себе отпуск. Он был в далеком Эгейском море, когда ему позвонила некая женщина. Представилась сотрудницей Следственного комитета по Центральному району Петербурга и сообщила, что ей поручено доставить Арсения для беседы к следователю.

— Разговор был короткий, у меня быстро пропала связь. Женщина успокаивала меня: «Не волнуйтесь, ничего страшного, все в порядке. Вы, главное, приходите». И никакой конкретики. Только упомянула, что это связано с зимними акциями протеста, — говорит Веснин.

Он добавляет, что предложение ничего не бояться из уст сотрудницы СК порождает абсолютно противоположную реакцию — заставляет волноваться и напрягаться.

Кроме того, позже Веснин узнал, что представители СК приходили к нему домой, к соседям, к родителям. Все мирно, без угроз и давления, но настойчиво интересовались, где Арсений, и не объясняли, зачем его ищут.

Вернувшись в Петербург, журналист направил официальные запросы в СК и полицию с просьбой объяснить происходящее. Но никаких официальных ответов так и не пришло.

— А в неофициальных разговорах мне сказали, что этим занимаются по запросу центра по борьбе с экстремизмом и управления внутренней безопасности МВД. Кроме того, была брошена фраза: «Ты должен сам знать, кому перешел дорогу». А я не знаю! — говорит Веснин. — Это фраза из кино. Я не журналист-расследователь, который давно копает под депутата. Если бы так — я бы понимал, что у меня за страшный и грозный враг. У меня есть ощущения, что эта история уже не связана с бургерами, они были просто отправной точкой.

Фото: личная страница Арсения Веснина в Facebook

Журналист поделился версией, что интерес силовиков к нему может быть связан с грядущими выборами и его работой на популярной радиостанции.

— У меня бывают довольно жесткие суждения, я не ограничиваю себя самоцензурой. На федеральном уровне я совершенно неизвестный человек, а на городском у меня охват аудитории довольно большой. Думаю, что все происходящее может быть связано, например, со Смольным или еще кем-то на том же уровне, — рассуждает Веснин.

По словам Арсения, самое неприятное, что ни он, ни его адвокаты из «Команды 29» не знают, чем именно сейчас занимаются в СК в рамках проверки. Если это не клевета, то что-то другое и, скорее всего, связанное с высказываниями журналиста.

— А какие у нас статьи за слова для СК? Призывы к массовым беспорядкам, оправдание терроризма и все в таком духе. Это и заставляет беспокоиться, — рассуждает Арсений Веснин. — И про это говорят мои адвокаты: в СК уже занимаются проверкой по этим статьям, а бургерами только прикрываются.

Елена Михина

P.S.«Новая газета» обратилась за комментариями в пресс-службу Следственного комитета по Петербургу. Ответ на момент публикации не поступил.

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