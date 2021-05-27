Многие считают ее сорняком, а знающие люди крапивой убирают седину: народный способ, которым пользовались еще наши бабушки

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27.05.2021, 21:06, Разное
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О том, что такое крапива, знает практически каждый из нас с самого детства. Мы безошибочно ее узнаем среди прочих растений. Эта трава умеет награждать людей неприятными «укусами». Но есть у растения и другие особенности. Ее полезные свойства позволяют бороться со многими проблемами. В честности, с помощью крапивы можно закрасить седину в волосах.

Избавляемся от седины

Седые волосы беспокоят многих женщин зрелого возраста. Конечно, ее можно и закрасить, однако на это требуются конкретные средства и время. Тем более что наносятся магазинные краски не очень аккуратно. А это может нанести вред коже и волосам. Поэтому желательно использовать натуральные средства.

Итак, сорвите крапиву и залейте ее кипятком. Когда настой остынет, разотрите ее как следует. Тщательно вотрите в волосы. Для начала в корни, затем «пройдитесь» по всей длине. Лучше всего процедуру делать на ночь. И так каждый день. Буквально через неделю вы уже увидите эффект. Но это только первые изменения. А через месяц вы себя вообще не узнаете! Цвет волос не только к естественному станет возвращаться, он еще и насыщеннее будет.

Чем еще полезна крапива?

В народе этот сорняк известен давно. Знания целителей проверены не одним столетием. Крапива не только волосы красит, она обладает и другими свойствами – кровоостанавливающим, мочегонным, антисептическим. Она помогает кормящим матерям при лактации. Применяют ее также и при дерматитах.

Крапива способна снизить мышечную боль, если попариться вместе с ней в бане. Для этого необходимо обдать веник из крапивы кипятком.

Помогает трава и при падении остроты зрения. Полстакана настоя в день вместо чая – и вы увидите изменения в лучшую сторону!

Однако существуют и определенные противопоказания. Крапива увеличивает свертываемость крови. Тем, кто страдает варикозами или тромбозами, эту траву использовать не стоит. Беременным женщинам крапива также не рекомендуется.



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