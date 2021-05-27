Они заставляют сердце биться еще сильнее: ученые объяснили, в чем уникальность кареглазых людей

Вы наверняка не раз слышали мудрость, гласящую, что глаза – это зеркало человеческой души. В самом деле, именно глаза можно назвать одной из самых выразительных частей лица. И, как добавляют ученые, цвет глаз способен сообщить немало о человеке: к примеру, о его склонности к употреблению спиртного, особенностях восприятия боли и чертах характера!

Кареглазые имеют низкий болевой порог

К такому выводу пришли исследователи из Университета Питтсбурга. Ученые провели эксперимент, участие в котором приняло порядка 60 беременных женщин. Исследователи обнаружили, что у женщин с карими глазами болевой порог ниже, нежели у голубоглазых барышень!

Цвет глаз и тяга к крепким напиткам

Другое исследование, которое проводили специалисты из Университета Атланты, должно было показать, существует ли какая-либо взаимосвязь между цветом глаз человека и его тягой к употреблению спиртного. Исследователи изучали как мужчин, так и женщин и выяснили, что кареглазые люди страдают алкогольной зависимостью реже, чем, к примеру, зеленоглазые или голубоглазые.

Все дело в том, говорят ученые, что на генетическом уровне у кареглазых людей быстро наступает интоксикация. Происходит это даже после незначительного количество горячительного напитка.

Ментальное здоровье

Что касается склонности к депрессивным состояниям, наиболее устойчивыми являются голубоглазые люди. Обладатели карих глаз нередко страдают от сезонных расстройств, бессонницы или чрезмерной сонливости, депрессии.

Уникальность и напористость: характер кареглазых людей

Эксперты из Карлова университета утверждают: кареглазые люди легко втираются в доверие к окружающим, привлекают к себе внимание и заставляют сердца людей биться быстрее! Это очень темпераментные, чувствительные люди с отличным воображением.

Кареглазых несложно разозлить, но они совершенно не злопамятны, почти никогда не мстят за обиды и боль. Пожалуй, главным их недостатком можно назвать их капризность.

Обладатели карих глаз амбициозны: если они поставят перед собой цель, они непременно ее добьются. Ради воплощения мечты в реальность они готовы на многое! На пути к достижению цели эти люди демонстрируют такие качества, как решительность, терпение и смелость. Помогает им в этом и гибкий ум.

Правда иногда кареглазые люди чувствуют полный упадок сил. Для того чтобы прийти в себя и снова начать движение к собственным целям, им требуется немало времени!

При выборе второй половинки эти люди в первую очередь обращают внимание на то, готов ли человек пойти на жертвы ради других. Если они понимают, что их избранник способен на многое, они смело связывают с ним свою жизнь!