Японская космическая компания ispace планирует отправить посадочные аппараты на Луну

Компания ispace из Токио была выбрана для доставки марсоходов из Канады и Японии на поверхность Луны после их запуска на борт. SpaceX ракеты. Компания будет использовать свой недавно представленный посадочный модуль Hakuto-R для обеих миссий, которые в настоящее время запланированы на 2022 и 2023 годы.

Канадское космическое агентство выбрало три частные канадские компании, каждая из которых выполняет отдельные научные миссии, для управления посадочным модулем. Mission Control Space Services, Canadensys и NGC — первые компании, получившие награды в рамках программы демонстрации возможностей CSA, являющейся частью программы Lunar Exploration Accelerator. Программа LEAP, представленная канадским правительством в феврале 2020 года, выделяет 150 миллионов долларов в течение пяти лет на поддержку космических демонстраций и научных миссий канадского частного сектора.

В рамках миссии спускаемый аппарат ispace доставит 22-фунтовый марсоход «Рашид» в Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) Объединенных Арабских Эмиратов. Марсоход будет оснащен бортовым компьютером с искусственным интеллектом от компании Mission Control Space Services, занимающейся космической робототехникой. Искусственный интеллект Mission Control будет использовать алгоритмы глубокого обучения для распознавания лунной геологии, когда марсоход Рашид пересекает поверхность.

ispace будет иметь камеры, «чтобы фиксировать ключевые события во время миссии» для Canadensys. Японская компания также будет собирать данные лунных изображений для демонстрации автономной навигационной системы NGC.

«Для нас большая честь, что все три компании, получившие награду CSA, доверили услуги ispace для выполнения своих операций на поверхности Луны», — сказал в заявлении основатель и генеральный директор ispace Такеши Хакамада. «Мы рассматриваем это как демонстрацию доверия, которое ispace сформировало к CSA за последние годы, а также как признание положительной позиции ispace на североамериканском рынке».

ispace также будет транспортировать трансформируемый лунный робот на Луну для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), помимо проведения операций и предоставления лунных данных. Данные, собранные в ходе этой миссии 2, будут использованы для разработки будущего герметичного вездехода с экипажем.

Лунный робот JAXA будет иметь диаметр всего около 80 мм, прежде чем он превратится в форму поверхности, и будет весить всего около 250 граммов. Эта миссия запланирована на 2023 год. Ispace не раскрывает финансовые условия сделок.

«Пока робот путешествует по лунной поверхности, изображения поведения реголита и изображения лунной поверхности, сделанные роботом и камерой на лунном посадочном модуле, будут отправляться в центр управления полетами через лунный посадочный модуль», — говорится в сообщении JAXA. пресс-релиз. «Полученные данные будут использованы для оценки алгоритма локализации и влияния реголита на ходовые качества марсохода под давлением с экипажем».

ispace представила свой дизайн посадочного модуля Hakuto-R в июле 2020 года. Проект Hakuto родился в результате конкурса Google Lunar XPRIZE, в котором команды соревновались за то, чтобы первыми отправить луноход на Луну, пролететь 500 метров и отправить обратно на Землю фото и видео. Ни один из пяти финалистов, включая Хакуто, не смог завершить запуск, и в 2018 году конкурс завершился без победителя.

Марсоходы MBRSC и JAXA будут иметь другие механизмы развертывания, чем посадочные аппараты, хотя Хакамада не предоставил дополнительных подробностей во время брифинга для СМИ в среду.

По словам Хакамады, посадочные устройства собираются в Германии, и этап сборки только что начался. «Мы уверены, что соблюдаем этот график», — добавил он.

Использование воды на поверхности Луны — одна из долгосрочных целей ispace. По словам Хакамада, компания надеется, что в будущем у нее появится больше возможностей для поддержки деятельности по использованию ресурсов.

Это только одна из нескольких лунных миссий, запускаемых на SpaceX ракеты. В апреле НАСА объявило, что космический стартап был выбран для отправки людей на поверхность Луны в рамках своего проекта Artemis с общей наградой в 2,89 миллиарда долларов. SpaceX также будет принимать полезные нагрузки от Firefly Aerosapce, чтобы занять свой лунный посадочный модуль в 2023 году.