Мнение: Без карт не получилось

Грефа блеф

В ленте и СМИ усиленно цитируют Германа Грефа, начальника Сбербанка – где он пророчит, что, дескать, года через три Сбер откажется от пластиковых карт вовсе, так как карты, типа, устарели и Сбербанк уже готов целиком перейти к идентификации клиентов по голосу и по внешности – благо, уже есть современные компьютерные системы для такого дела.

Я за прошлые два дня услышал и прочитал об этом раз 50. Причем все – вот что поразительно! – рассказывали об этом именно как о новости, без тени сомнения и уже тем более сарказма. Все высказывались в духе “широко шагает советская наука!” и “ну надо же, до чего дошел прогресс”, этак почтительно-уважительно.

Поскольку ни одного адекватного “новости” комментария прочесть так и не удалось, вынужден дать свой. По-моему, Греф или окончательно взбесился, или это какой-то адский троллинг. Я бы мог еще добавить фразу типа “ну нельзя же принимать публику за конченых дебилов” – но это уже будет неправильно, так как реакция “блогосферы” показывает: тут Греф попал в точку. Можно.

Какие три года? Какая, нафиг, идентификация по голосу?! Ежу ведь понятно, что ни через три, ни через 10 лет никакой “отмены карт” не произойдет – ни в мире, ни уж тем более в нашей Раше. Это настолько очевидно, что тут даже нечего доказывать. С тем же успехом Греф мог бы заявить, что через пару лет Сбербанк откроет явление антигравитации и улетит от нас всех к дьяволу куда-нибудь на Марс.

Вот интересно: если бы он в самом деле так сказал – это бы тоже так же уважительно цитировали во всех вечерних новостях? Наверно, да. Народ у нас не доверяет только тому, что противоречит его “убеждениям”. То есть если Греф похвалит Америку за что-нибудь – одна половина аудитории его обличит, другая – превознесет; похвалит Путина – точно так же, только половины будут другие. Спорить и орать будут неделю – правда, независимо от реального содержания высказывания.

А вот стоило ему сказать о чем-то несъедобном и, в общем, для всех безразличном – все просто дружно развесили уши и повторяют глупость друг другу, как реальное пророчество (2016).

К вопросу о качестве пророчеств Вашего покорного слуги.