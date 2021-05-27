Малышева рассказала о пользе свекольного сока при гипертонии

Елена Малышева пояснила о простом и доступном методе борьбы с признаками гипертонии. Обычный свекольный сок теледоктор считает эффективным для устранения симптомов повышенного артериального давления.

Врач и телеведущая Елена Малышева известна своими рекомендациями относительно сохранения здоровья. В новом совете, данном кардиологом, она напомнила о том, что на самочувствие россиян влияет и обычные еда и напитки. Одним из самых полезных из них является свекольный сок.

Напиток из свежевыжатого овоща благотворно влияет на стенки сосудов. Именно ее истощение приводит к гипертонической болезни. В свекле содержится много веществ, расширяющих сосуды, благодаря чему кровяное давление можно урегулировать. Комплекс микроэлементов и витаминов свеклы способствуют выработке сосудорасширяющей закиси азота.

При этом важным является именно способ приготовления такого сока, его необходимо именно выжимать из свежих корнеплодов, не подвергая термической обработке. Употребление такого напитка сопоставимо с занятиями спортом или отказа от соли. Для достижения ощутимого результата достаточно одного стакана в сутки на протяжение четырех недель.

Источник: vm.ru