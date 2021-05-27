 

Малышева рассказала о пользе свекольного сока при гипертонии

27.05.2021, 20:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Елена Малышева пояснила о простом и доступном методе борьбы с признаками гипертонии. Обычный свекольный сок теледоктор считает эффективным для устранения симптомов повышенного артериального давления.
Врач и телеведущая Елена Малышева известна своими рекомендациями относительно сохранения здоровья. В новом совете, данном кардиологом, она напомнила о том, что на самочувствие россиян влияет и обычные еда и напитки. Одним из самых полезных из них является свекольный сок.

Напиток из свежевыжатого овоща благотворно влияет на стенки сосудов. Именно ее истощение приводит к гипертонической болезни. В свекле содержится много веществ, расширяющих сосуды, благодаря чему кровяное давление можно урегулировать. Комплекс микроэлементов и витаминов свеклы способствуют выработке сосудорасширяющей закиси азота.

При этом важным является именно способ приготовления такого сока, его необходимо именно выжимать из свежих корнеплодов, не подвергая термической обработке. Употребление такого напитка сопоставимо с занятиями спортом или отказа от соли. Для достижения ощутимого результата достаточно одного стакана в сутки на протяжение четырех недель.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Эксперты назвали ТОП-3 способов сохранить внешний вид автомобиля

30.06 / «Ровно год назад я начала путь к похудению»: падчерица Стаса Михайлова сбросила 10 килограммов

10.02 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями

26.11 / Мнение: «Не в деньгах счастье», стабильные российские банки и распознавание направления речи

09.08 / Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

05.05 / Названа неожиданная польза кефира в борьбе с COVID-19

01.10 / Ксения Собчак ответила обвинившему ее в клевете мужу Бородиной

30.09 / Пашинян предложил ввести санкции против «Турецкого потока» и АЭС «Аккую»

21.10 / Школьников Москвы учат раздельному сбору отходов

24.12 / Мнение: Стать Кадыровым при Трампе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика