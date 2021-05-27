Венедиктова заявила, что Россия отказывается от экстрадиции Януковича

“Мы подавали на экстрадицию – Россия нам отказала. Мы будем еще подавать на экстрадицию. Сейчас есть шесть базовых производств, по которым мы движемся. Сейчас Рада приняла закон о “заочке”, президент подписал – думаю, это будет толчок в этих процессах”, – сказала она.

По словам генпрокурора, международный розыск, в котором находится Янукович, – один из этапов уголовного процесса

“Всегда проблематика в выставлении карточек Интерпола. Интерпол не очень любит выставлять карточки по ст. 111 (государственная измена), потому что это часть блока, где политические производства. Что касается Януковича, там нет незакрытого гештальта. На самом деле у него есть приговор, который уже вступил в законную силу 2 октября 2020-го. Он приговорен к 13 годам лишения свободы”, – отметила Венедиктова.

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

Кроме того, Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта 2021 года принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе Януковича и ряда чиновников его режима.

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