“Все хорошо, он бодрый, веселый”. Адвокат впервые встретилась с Протасевичем

Об этом адвокат рассказала агентству “БелаПАН”. Материал в закрытой новостной ленте, его цитирует сайт “Белорусские новости”.

Оленская рассказала, что у ее подзащитного “все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего”. Из-за подписки о неразглашении она не приводила другой информации.

Адвоката пустили к Протасевичу впервые после задержания. Это произошло на четвертый день после того, как журналиста сняли с рейса Афины – Вильнюс в Минске, подчеркивает Telegram-канал “Беларусь головного мозга”, главредом которого Протасевич был до задержания.

По информации канала, его могут удерживать в СИЗО КГБ.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом БЕларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Telegram-канал “Желтые сливы” опубликовал видео с Протасевичем, в котором журналист сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью, это рекомендовал и Евросовет. Кроме того, 25 мая руководство Евросоюза обсудит вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

25 мая стало известно, что из-за введенных санкций руководство “Белавиа” приняло решение о сокращении 50% персонала. Часть сотрудников планируют отправить в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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