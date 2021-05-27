Венедиктова о якобы лечении нардепа Козака в Беларуси: У нас оперативная информация другая

“Мне прокуроры не докладывали. Последняя информация, которая доходила ко мне в СМИ, – что господин [нардеп от ОПЗЖ Виктор] Медведчук говорил, что тот находится на больничном или где-то там лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая”, – сказала она.

Генпрокурор подчеркнула, что оперативная информация на то и оперативная информация.

“Она еще не стала предметом уголовных производств”, – подчеркнула Венедиктова.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция “Слуга народа”) прогнозирует проведение заочного досудебного расследования по делу Козака.

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