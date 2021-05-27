Мнение: Дискредитируя Надежду

Хакеры из украинской группы "Берегини" выложили интересный внутренний документ 72-го центра ИПСО развернутого в Мариуполе, где демонстрируется, как украинские военные на системной основе занимаются дискредитацией Надежды Савченко в интернете.

Если на русском, то:

1. По распоряжению штаба ГУР МОУ, были изготовлены 6 вариантов фейковых СМС сообщений, которые рассылались от имени Савченко для "формирования имиджа Надежды Савченко как антигосударственного деятеля".

2. Было проведено 3 информационных акции на тему "Закат звезды Савченко: от героя до агента Кремля", "Зачем летчице контакт с боевиками" и "Савченко едет в безопасную Россию из-за политических преследований на Украине".

3. Были проведены мероприятия информационного давления на Савченко в социальных сетях. Проведена одна информационная акция на тему "Обращение Надежды Савченко к солдатам ВСУ, которые находятся в зоне АТО".

4. Продолжаются мероприятия по распространению дезинформации на ресурсах, которые поддерживают Савченко.

Ответственный за выполнение данных мероприятий – капитан 1-го ранга Лисенко С.М.

Мы неоднократно писали о том, что ВСУ воюют против украинского народа. Особенно преуспели в этом украинские ССО. 13 мая герой Украины, экс-депутат Надежда Савченко на своем youtube-канале опубликовала фильм о внешнем управлении Украиной. Наша соотечественница уже не первый год борется за действительно независимую Украину, чем заслужила пристальное внимание властей. Вашему вниманию представляется отчет о проделанной работе начальника отряда ИПсО оперативно-тактического объединения "Мариуполь" 72 -го ЦИПсО (ныне главный центр) капитана 1 ранга С.Лысенко по формированию имиджа Н. Савченко, как антигосударственного деятеля. Что и как украинские ССО сделали для втаптывания героя Украины в грязь прекрасно видно из представленного документа!

Р.S. Майор Жуйко, как проходит подготовка к поступлению в британский ВУЗ?) Готовься, мы за тобой пристально следим! Как и за всеми остальными…

https://telegra.ph/Ukrainskie-SSO-voyuyut-protiv-geroev-Ukrainy-05-27 – цинк

Теперь вы в курсе, кто занимался продвижением тезиса "Савченко – агент Кремля".

Обращаю внимание, что у себя во внутреннем документе капитан 1-го ранга Лисенко называет подобные вбросы в адрес Савченко дезинформацией.

Кого же дезинформировал капитан Лисенко? Конечно же население Украины.

Более подробно с личным составом 72-го ИПСО (на 2017-й год, когда проводилась рассылка фейковых сообщений от имени Надежды Савченко) можно ознакомиться здесь https://colonelcassad.livejournal.com/3879966.html

Как обычно в таких случаях напоминаю.

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