Под Москвой утонули двое мужчин
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На улице Федорова возле моста над рекой Пахрой и торговым центром «Европа» в центре подмосковного Подольска отдыхала компания из пяти местных жителей, передает “Радио 1”. Мужчины выпивали, пока одному из них не взбрело в голову искупаться. В воде ему стало плохо. На помощь товарищу бросился второй. В итоге погибли оба. Теперь в обстоятельствах трагедии разбираются специалисты.
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