Глава Мурманской области анонсировал запуск цифрового туристического гида

В июне в Мурманской области будет запущен цифровой туристический гид по региону, который поможет туристам выбрать наилучший маршрут для путешествия, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на круглом столе «Летний отдых-2021. Предложения губернаторов новой волны».

«В гиде будет содержаться информация о туристических объектах, экскурсионных программах и событиях, платформа обратной связи, будет кнопка экстренного вызова и даже прогноз северного сияния. Это уже совершенно другое чувство удобства. Гид объединит достижения разных объектов и территорий области, позволит создать единый цифровой маршрут», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Круглый стол провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В ходе мероприятия обсуждались инициативы для развития внутреннего туризма. Чибис среди главных задач выделил развитие туристической инфраструктуры, в том числе за счет льгот, предлагаемых резидентам Арктической зоны. «Кто вкладывает в развитие своего бизнеса от 1 млн рублей, получает уникальные льготы, в том числе сокращение социальных взносов в десять раз. Сегодня как грибы появляются резиденты, которые строят туристические объекты. (…) В августе планируем запустить программу «Арктический гектар», где главным акцентом также будет развитие туристической инфраструктуры», – сказал он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь рассказал про курортный сбор, который планируется ввести в регионе с 2022 года. «У нас, скорее всего, будет фиксированный размер сбора вне зависимости от времени, которое будет проводить турист в регионе. Пока это 100 рублей с человека за весь период пребывания. Не думаю, что это серьезная нагрузка, которую турист заметит». По словам губернатора, на майские праздники Калининградскую область посетили 63 тыс. человек.

Такое количество гостей показало, что инфраструктура региона готова не полностью. «Туристический сбор необходим, чтобы муниципалитеты получали дополнительные ресурсы для развития туристической инфраструктуры, такой, как парковки, санитарные пункты, вывоз мусора».

Губернатор региона рассказал о новых методах продвижения бренда региона, в частности он упомянул о развитии индустрии компьютерных игр.

Трэвел-блогер Богдан Булычев обратил внимание на перспективы развития туризма в Арктике и на Дальнем Востоке. «Наличие современной инфраструктуры безусловно нужно, но делать это надо очень деликатно, интегрировать это в природу, чтобы ей не навредить. Потенциал колоссальный – от Мурманска до Чукотки», – сообщил он.

При этом растет также интерес к сельскому туризму, отметила член Общественной палаты РФ Юлия Оглоблина. «В прошлом году мы запустили акцию «Отдыхай в селе», где рассказывали о достопримечательностях, куда поехать в небольшие, сельские территории. Мы видим интерес к отдыху на природе, в тишине, горожанам хочется приобщиться к аграрной теме, особенно детям», – рассказала она.

Модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына подчеркнула, что сегодня россияне все чаще выбирают новые форматы путешествий и открывают для себя новые регионы страны. «Серьезная федеральная поддержка внутреннего туризма, озвученная во время президентского послания, требует тщательной проработки на местах. Губернаторы новой волны восприняли реализацию предложенных главой государства мер, как дополнительную возможность для развития инфраструктуры и потенциала регионов. Но прежде всего я вижу в этом точно взятый курс на повышение качества жизни людей и сохранение здоровья нации, проложенный президентом», – отметила она.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин обозначил здоровье нации основным приоритетом. Президент заявил, что отдых в РФ должен стать максимально доступным и привлекательным, предложив ряд мер поддержки внутреннего туризма.

На круглом столе были представлены результаты исследования ВЦИОМ о внутреннем туризме. Согласно опросам, 29% респондентов отдыхали в РФ в 2020 году. Чаще всего путешествовали в другие города, регионы РФ – 18-24-летние (40%) и 25-44-летние (34-35%).

57% опрошенных заявляют, что выбрали бы путешествия по РФ даже после открытия границ. Отдых в РФ остается в приоритете по отношению к туризму за границей: 57% к 29%. О программе детского туристического кэшбека слышали 69% опрошенных.