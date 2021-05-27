 

Белоруссия предложила РФ вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень

27.05.2021, 20:30, Новости дня
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Белоруссия предлагает РФ вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, сообщил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.

«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости»  Головченко.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.

Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».

Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.



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