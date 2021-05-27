На ракете «Союз-2» перед пуском в пятницу заменят электрооборудование

Электрооборудование будет заменено на ракете-носителе «Союз-2.1б» перед следующей попыткой запуска в пятницу 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный, сообщила компания-оператор пуска Arianespace.

Изначально старт должен был состояться в четверг, однако «Роскосмос» сообщил о его переносе на сутки по техническим причинам.

«В связи с заменой одного элемента электрооборудования на ракете «Союз» на космодроме Восточный пуск, первоначально планировавшийся на 27 мая, перенесен на 24 часа», – передает сообщение Arianespace РИА «Новости».

Старт ракеты ожидается в 20.38 мск в пятницу.

Напомним, 26 апреля ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.