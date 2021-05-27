Бои ММА и кассеты VHS: зачем смотреть новый сериал “ЛЕ.ГЕН.ДА” с Романом Курцыным

31 мая на ТНТ стартует “ЛЕ.ГЕН.ДА” — сериал про звезду MMA, который теряет место в спортивной лиге после теста на допинг. В итоге главный герой (Роман Курцын) возвращается в старый зал, где тренировался в детстве, и вместе с наставником начинает развивать собственную команду. Его цель — доказать бывшим коллегам, что его рано списывать со счетов, и он ещё разорвет UFC. Рассказываем, почему вам стоит посмотреть сериал.

Стилизация под видеоигры

Авторы “Легенды” частично вдохновлялись видеоиграми — в первую очередь файтингами вроде “Mortal Kombat”. В одной из серий тренировки бойцов клуба напоминают схватки виртуальных игроков: например, в верхней части экрана указан уровень здоровья, а в конце боя всплывает яркий титр с именем победителя. Причем графика здесь едва отличима от видеоигровой: любой сильный удар, особенно финальный, сопровождается обилием спецэффектов, где подробно прорисована каждая деталь. Того и гляди, что тренер крикнет из угла: Finish him!

Сатира на ММА

“Легенда” — едкая сатира на индустрию спорта. Авторы показывают ММА как преимущественно мужской мир и помещают в центр Легенду с его заносчивостью, вечными бравадами и презрением к спортсменкам и слабым мужчинам. Правда, герой показан подчеркнуто комично: несмотря на гордыню, он все равно остается непутевым парнем, который часто принимает глупые решения, да и вернуть былую славу без помощи “лузеров” не способен. А нарочитые ужимки и самовнушения о всесильности делают его еще более нелепым.

Чаще всего главного героя высмеивает его же наставник. Он шутит над тренерскими методами Легенды, а также над его верой в то, что сильные спортсмены наделены уникальным геном, который есть только у бойцов вроде него самого.

Бенефис Романа Курцына

“Легенда” — большой прорыв для Романа Курцына. Многие знают его по ролям в комедии “Я худею” и экшене “Огонь”, хотя он также входит в Гильдию каскадеров России (Курцын сам выполнял трюки в сериале “Серебро”). Здесь он показал свой талант в полной мере: блестяще изобразил карикатурного героя, чья самонадеянность делает его не столько победителем, сколько посмешищем в глазах окружающих, а также самостоятельно снялся во всех экшен-сценах (без дублеров) и лично придумал хореографию экранных боев.

Ностальгия по эпохе VHS

В “Легенде” также чувствуется дух 80-х и 90-х — взять хотя бы главного героя, который по-прежнему хранит чемодан кассет с фильмами “Кровавый спорт”, “Кикбоксер” и “Рэмбо”, доставшийся ему от отца. Кроме того, каждая серия открывается заставкой, где одну из этих кассет вставляют в старый проигрыватель — этакий намек, что зритель смотрит старомодное шоу.

“Легенда” – это наше признание в любви VHS-эпохе, — рассказывает режиссер Константин Майер. — Мы играемся с канонами фильмов, на которых мы росли в девяностые: на боевиках типа “Кровавого спорта” и лавстори типа “Неспящих в Сиэтле”. Спортсмен Легенда по-простому считает себя героем этих фильмов. Легенда уверен, что если он – победитель на ринге, то он сможет стать победителем во всем, за что бы он ни взялся, но его уверенность встречается с вызовами.

Остросоциальные сценаристы

Шоураннером сериала “Легенда” стал Константин Майер, а над проектом работала компания DroogDroogaFilms. Их предыдущие работы на ТВ и в кинопрокате “Толя-Робот”, “Настя, соберись!”, “Я худею” были высказываниями на важные социальные темы, и “Легенда” – не исключение, хотя и на первый взгляд ММА-сериал выглядит самым несерьезным из них. Но за кучей пацанских цитат, экшеном с графикой из видеоигр и мускулами скрывается долгий путь к пониманию окружающих, принятию себя и умение признавать, что не все проблемы решаются в одиночку.

Константин Майер также раньше работал над “Физруком”, и здесь от одного из хитов ТНТ, собственно, центральный герой — уверенный в себе верзила, который на поверку оказывается чуть ли не главным лузером среди персонажей. И наблюдать за его злоключениями не менее уморительно, чем за Фомой в исполнении Нагиева. Главный герой хочет быть крутым наставником для тех персонажей, которые приходят заниматься к нему в зал, но со временем понимает, что ему самому есть чему у них поучиться.

Смотрите сериал “Легенда” с 31 мая в 20:00 на ТНТ.