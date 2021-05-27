Как сделать удобный органайзер для сумки, в которой нет отделений. Очень простая инструкция

Если вы любите мастерить оригинальные и полезные вещи своими руками, вам будет легко сделать удобный органайзер для сумки. Изготавливается он достаточно быстро и просто, материалов потребуется немного. Вот порядок выполнения работ.

Материалы и инструменты

Для работы вам потребуется небольшое количество ткани, линейка или мягкий метр, портновский мелок, булавки, иголка с ниткой. Будет замечательно, если у вас есть швейная машинка с режимом зигзага или оверлок.

Определение размеров

Прежде всего вам необходимо измерить длину и ширину своего органайзера. Это зависит от того, какого размера у вас сумка и что вы планируете складывать непосредственно в сам органайзер. Помните о том, что его ширина должна быть немного меньше, чем высота сумки. В противном случае все содержимое будет видно сверху. Кроме того, необходимо определить длину. Подумайте, как вы планируете располагать органайзер. Возможно, это будет один оборот вокруг стенок сумки, а можно сделать его в форме улитки.

Во втором варианте у вас будет возможность сложить в сумку намного больше вещей. Немаловажным является и то, какие именно предметы вы планируете туда положить. Например, это будет телефон, помада, крем, антисептик, расческа и пр. Тогда измерьте ширину каждого, сложите все числа, а также прибавьте на каждый предмет, как минимум, по два сантиметра с обеих сторон для припусков на швы. Это необходимо для того, чтобы карманчики были свободными, и нужные предметы легко туда помещались.

Раскрой

Когда размеры будут сняты, приступайте к раскрою. Вы определились с длиной, теперь нужно вычислить ширину прямоугольника. Отложите высоту предполагаемого органайзера, к ней прибавьте сантиметров десять для того, чтобы получился достаточно большой отворот. К этой цифре добавьте еще один размер, который равен высоте карманчиков. Определив сумму всех этих измерений, вы узнаете ширину органайзера. Разверните ткань, отложите на ней длину и ширину, затем вырежьте прямоугольник.

При выборе ткани основывайтесь на гармонично сочетающемся с сумкой цвете, а также на практичности самого материала. Конечно же, вы сможете в любое время вынуть органайзер и его постирать. Однако вам все равно придется пользоваться аксессуаром довольно часто. И если не хотите постоянно его стирать, а также часто менять по причине быстрого изнашивания, отдайте предпочтение более качественной и плотной ткани, которая хорошо держит форму.

Пошив

В первую очередь вам необходимо обработать края прямоугольника. Это можно сделать при помощи оверлока или швейной машинки с режимом зигзагообразного шва. Такая обработка обеспечит аккуратный вид вашего изделия. После этого разложите ткань на столе горизонтально и подверните верхнюю сторону вниз. При раскрое вы оставили десять сантиметров (или больше, если ваша сумка более массивная), из которых и следует сделать складку.

Для удобства можете прогладить стрелку утюгом. Затем возьмите нижнюю сторону и заверните ее наверх. Она должна быть чуть меньше, чем высота органайзера, чтобы получился кармашек. Если не хотите оставлять оверлоченный край, сделайте еще один изгиб, чтобы край стал закрытым. Можете также прогладить складки утюгом, после чего по обеим сторонам скрепить их булавками. Булавками также нужно воспользоваться для определения секций.

Наверняка вы уже определили, какие именно расстояния по ширине вам необходимо сделать, чтобы предметы легко помещались в кармашки. Проложите швы на машинке по намеченным булавками линиям. Вам достаточно сделать вертикальные швы, чтобы органайзер был готов.

Можно упростить работу, предварительно сделав две строчки сверху и внизу по горизонтали (подрубить стороны), а затем дважды их сложить, как было сказано выше, и прострочить по вертикали. Вертикальные швы должны находиться по обеим сторонам, а также для разделения карманов.

Вместо заключения

Положите готовый органайзер, сложите в него все предметы, а затем аккуратно поместите в сумку. Если вы предпочли сделать его одинарным, просто расположите его вдоль сторон. Длинное изделие можно свернуть рулончиком, тогда в сумку поместиться просто огромное количество предметов.

С таким практичным аксессуаром можно отправляться в любое путешествие. Теперь каждый сантиметр внутри сумки можно использовать максимально эффективно.