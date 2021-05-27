Соглашение авторов с открытым исходным кодом теперь находится в ведении Организации по этическим источникам.

Управление технической стороной проектов с открытым исходным кодом часто бывает достаточно сложно, но неизбежные конфликты между участниками, которые часто очень увлечены своим вкладом, становятся еще сложнее. Одним из способов установления основных правил для сообществ с открытым исходным кодом является Соглашение об участнике, созданное Коралин Ада Эмке еще в 2014 году. Как и многие другие проекты в мире открытого кода, соглашение об участнике также было страстным проектом для Эмке. За прошедшие годы его первые две итерации были приняты такими организациями, как CNCF, Creative Commons, Apple, Google, Microsoft и проект Linux в дополнение к сотням других проектов.

Теперь, когда начинается работа над версией 3.0, управление проектом возьмет на себя Организация по этическим источникам (OES), соучредителем и исполнительным директором которой является Эмке.

«Contributor Covenant был первым документом такого рода в качестве кодекса поведения для проектов с открытым исходным кодом — и он был невероятно противоречивым и фактически остается довольно спорным по сей день», — сказал мне Эмке. «Но я происходил из сообщества Ruby, и сообщество Ruby действительно восприняло эту концепцию, а также действительно приняло сам документ. А затем он распространился оттуда на множество других проектов с открытым исходным кодом и другие сообщества с открытым исходным кодом ».

Суть документа — это обещание «сделать участие в нашем сообществе свободным от преследований для всех, независимо от возраста, размера тела, видимых или невидимых недостатков, этнической принадлежности, половых характеристик, гендерной идентичности и самовыражения, уровня опыта, образования. , социально-экономический статус, национальность, внешность, раса, каста, цвет кожи, религия или сексуальная идентичность и ориентация », а также для участников, которые должны действовать таким образом, чтобы способствовать разнообразию, открытому и гостеприимному сообществу.

Как сказал мне Эмке, одна часть, которая эволюционировала в течение последних нескольких лет, — это добавление руководящих указаний по обеспечению соблюдения, которые призваны помочь лидерам сообщества определить последствия, когда члены нарушают кодекс поведения.

«Одна из вещей, которые я пытаюсь сделать в этой работе, — это когда люди критикуют работу, даже если они не спорят добросовестно, я пытаюсь увидеть, есть ли что-то там, что можно было бы использовать в качестве конструктивной обратной связи, что-то действенное. , — сказал Эмке. «Многие годы в адрес Contributor Covenant много критиковали люди, которые говорили:« О, я скажу одну неправильную вещь и меня навсегда исключат из нашего проекта, что действительно мрачно и действительно неразумно ». Из этого я понял, что люди опасаются, какие последствия могут наложить на них руководители проектов за нарушение. Таким образом, это своего рода разумное беспокойство ».

Эмке описал перенос Соглашения в OES как «выход в сообщество», аналогичный тому, как компании часто объединяют свои зрелые проекты с открытым исходным кодом под эгидой фонда. Она отметила, что OES включает в себя множество членов, обладающих опытом в области управления сообществами и проектами, которые они смогут привнести в проект более формальным образом. «Я по-прежнему буду участвовать в развитии Соглашения со спонсорами, но он будет разрабатываться в рамках модели рабочей группы, созданной организацией по этическим источникам», — пояснила она.

В версии 3.0 Эмке надеется превратить Соглашение в то, что она описала как «набор инструментов», который позволит различным сообществам приспособить его немного больше к своим собственным целям и ценностям (хотя и в рамках основных этических принципов, изложенных OES. ).

«Microsoft«Принятие Соглашения для участников» представляет собой нашу приверженность построению здоровых, разнообразных и инклюзивных сообществ, а также наше намерение вносить свой вклад и строить вместе с другими участниками экосистемы », — сказала Эмма Ирвин, менеджер программы в MicrosoftОфис программ с открытым исходным кодом. «Для меня большая честь донести это намерение и свой опыт до рабочей группы OES Contributor Covenant 3.0».