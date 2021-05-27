 

BMW M4 Competition Convertible выходит из строя

27.05.2021, 20:06, Разное
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— The BMW M4 Competition Convertible впервые получил откидной верх

— Модель по-прежнему оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 496 л.с.

BMW представила кабриолет M4 Competition Convertible, который получил ряд обновлений помимо предыдущей модели. С точки зрения дизайна, модель остается идентичной своему собрату-купе, хотя, в отличие от предыдущей итерации с жестким верхом, новый M4 Competition получил откидной верх.

Новый механизм откидного верха кабриолета BMW M4 Competition 2021 года будет на 40 процентов легче, чем модель последнего поколения. Подобно кабриолету ванильной серии 4, версия M4 может открывать или закрывать верхнюю часть за 18 секунд до скорости 50 км / ч. Модель также получит фирменную систему полного привода xDrive.

Основные особенности нового BMW M4 Competition Convertible: кожа Merino, проекционный дисплей (HUD), профессиональная кабина BMW Live, светодиодное внутреннее освещение, музыкальная система Harman Kardon, трехзонный автоматический климат-контроль, система динамического контроля устойчивости (DSC), M-Drive Professional, сиденья M-Sport и дисплеи для M.

Под капотом BMW M4 Competition Convertible находится 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, который развивает максимальную мощность 496 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая разгоняет модель до 100 км / ч с места за 3,7 секунды. Некоторые другие примечательные особенности модели включают активный дифференциал M, адаптивную подвеску M с электронно управляемыми амортизаторами, карбоново-керамические тормоза M, легкосплавные диски M и настраиваемую кнопку режима M.



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