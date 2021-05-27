Мнение: Россия требует больше цензуры. Гугл сопротивляется



Страховой агент Майкл Бом, прежний Голос Америки в России

В перерывах между фокус-группами смотрел телевизионные ток-шоу – знакомые всё студии: то же Место Встречи, Время Покажет, 60 минут…Я-то там не бываю уже с 18-го года – но не могу не заметить, насколько там всё ужесточилось: теперь там практически нету вообще никаких “вольнодумцев”, 90% процентов “экспертов” сосредоточенно дуют все в одну дуду и жуют одну и ту же жвачку, Поперли, как я понимаю, даже всех тамошних “штатных” “либералов и мериканских шпиёнов” типа Натальи Шавшуковой или Игоря Дрождина – даже они, стало быть, теперь считаются “слишком противоречащими линии партии”; с другой стороны, немногие “эксперты”, которых раньше можно было, при некотором напряжении, считать “нейтральными” (типа Максима Юсина из Коммерсанта) – теперь “зажигают” не хуже самых завзятых путинских пропагандистов.

В результате, как я уже говорил, все эти “ток-шоу” становятся похожи на какие-то сектантские камлания или “пятиминутки ненависти”. Даже моего любимца Майкла Бома, который штатно с 2014 года играл на всех ток-шоу на всех каналах (буквально бегая по Останкино целыми днями из студии в студию) роль “Американца, Приближенного к Верхам” (на самом деле он ни к каким верхам никогда не принадлежал, он вообще страховой агент, женат на русской и последние 19 лет живет в России) – так вот, даже Майкла Бома нет! Вместо него теперь роль Зловещего Американца, об которого дежурно вытирают ноги все участники передач начиная с ведущих, играет некий тощий субьект с типично американской фамилией Васюра.

Всех разжаловали! Вспомнил еще тему, которая меня взбесила. На неделе, оттарабанив про “невинного Лукашенко”, все телепропагандёры переходили к теме “Как мы нагнули Гугл” – и, сладко жмурясь от счастья, комментировали новость о том, что Роскомпозор потребовал от Гугла и Фейсбука “во исполнение российского законодательства” заблокировать и удалить какие-то там публикации, а когда те отказались, наложил на интернет-гигантов штраф в 18 млн. рублей и стал грозить “замедлить” их работу на территории РФ. Но не смелость РКН вызывала ЩАСТЬЕ на лицах – основное счастье вызывало дальнейшее: что Гугл в ответ подал встречный иск в российский суд, пытаясь опротестовать штрафы и предупреждения!

Вот тут все просто стонали от наслаждения, повторяя друг другу снова и снова: они! нас заметили! Они с нами считаются! Судятся! Дождались!! Мы теперь призовем их к порядку! Они БУДУТ соблюдать наши законы!! Ура, товарищи!

И опять у меня – смех сквозь слезы. Потому что, с моей точки зрения – конечно, и Гугл, и особенно Фейсбук оборзели просто донельзя, и, по идее, очень хорошо, что государство Россия, как оказывается, может на них влиять и предъявлять к ним требования в своей юрисдикции, защищая наши пользовательские права и свободы… НО! Я-то ведь имел в виду то, что в последнее время на эти площадках – и в ФБ, и в Ютубе – свирепствует самая настоящая ЦЕНЗУРА, ролики и посты сносят, блогеров банят ни за что. И было бы впрямь здорово, если бы Россия, опираясь на свое национальное законодательство, вступилась бы за свободу самовыражения в интернете. Однако происходит всё с точностью до наоборот: Россия и впрямь стала выкатывать претензции Гуглу… но – за что? За то, что они терпят у себя какие-то публикации! РКН требует снести, удалить, забанить – а Гугл пропускает вахтерские вопли мимо ушей.



Американец Васюра.

То есть вместо того, чтобы потребовать прекратить заниматься цензурой (запрещенной в России по закону), наша Раша, по сути, требует от Гугла, ФБ и других мировых соцсетей ЕЩЕ БОЛЬШЕ цензуры!! Мало они банят – надо больше! РФ требует еще!!

Это же какой-то нонсенс. Воистину, если где-то найдется людоед, наша страна вместо борьбы устроит всероссийские соревнования по поеданию младенцев живыми.

Как иначе прокомментировать обвинения, несущиеся со всех “кнопок” нашего ТВ, что на Фейсбуке у Цукера, по мнению наших цифровых держиморд, слишком МАЛО цензуры?!

Да эти скоты издеваются, наверно. Только руками развести.