Ученые открыли противодействующие старению эффективные медицинские препараты

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили медицинские препараты на предмет их эффективности в вопросе замедления старения. По итогам научной работы исследователи выделили два образца лекарств.

В процессе исследования с использованием лабораторных мышей медики давали животным два препарата, относящихся к классу сенолитиков – кверцетин и дазатиниб. Основным действующим механизмом лекарства являлось выведение из организма старых клеток. Результаты обследования грызунов, проведенного по окончании эксперимента, показал, что у них улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы и костных тканей, произошло замедление развития остеопороза, но самым главным эффектом стало то, что продолжительность жизни исследуемых представителей фауны в итоге увеличилась примерно на 30%.

Ученые анонсировали продолжение исследований с использованием упомянутых медицинских препаратов, однако подчеркнули, что в ближайшей перспективе массовое появление “таблеток от старости” не произойдет. Обусловлено это тем, что существующие препараты обладают рядом побочных эффектов, поэтому они требуют серьезного усовершенствования. Кроме того, специалисты напомнили, что главным способом продлить молодость, в любом случае, является не медицинская терапия, а правильное питание и регулярная физическая активность.

Источник: www.menslife.com