 

Ученые открыли противодействующие старению эффективные медицинские препараты

27.05.2021, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили медицинские препараты на предмет их эффективности в вопросе замедления старения. По итогам научной работы исследователи выделили два образца лекарств.
В процессе исследования с использованием лабораторных мышей медики давали животным два препарата, относящихся к классу сенолитиков – кверцетин и дазатиниб. Основным действующим механизмом лекарства являлось выведение из организма старых клеток. Результаты обследования грызунов, проведенного по окончании эксперимента, показал, что у них улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы и костных тканей, произошло замедление развития остеопороза, но самым главным эффектом стало то, что продолжительность жизни исследуемых представителей фауны в итоге увеличилась примерно на 30%.

Ученые анонсировали продолжение исследований с использованием упомянутых медицинских препаратов, однако подчеркнули, что в ближайшей перспективе массовое появление “таблеток от старости” не произойдет. Обусловлено это тем, что существующие препараты обладают рядом побочных эффектов, поэтому они требуют серьезного усовершенствования. Кроме того, специалисты напомнили, что главным способом продлить молодость, в любом случае, является не медицинская терапия, а правильное питание и регулярная физическая активность.

Источник: www.menslife.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Мнение: О трёх загадках Гоши из «Москва слезам не верит»

01.11 / Врачи предупредили веганов о высоком риске заражения коронавирусом

15.03 / Супермаркеты Москвы ограничат продажу мяса на время Великого поста (и повысят цены)

24.05 / Докопаться до небес

29.06 / JAC представила компактный кроссовер Jiayue X4 за 720 тысяч рублей

17.12 / Стас Костюшкин рассказал, что помешало отношениям с Наталией Орейро

21.04 / Пострадал ребенок: в Тюмени столкнулись три машины

01.10 / Курбан Омаров заявил, что до женитьбы он дружил с Ксенией Бородиной

20.02 / Жителя Московской области обманул мошенник

19.12 / Никита Джигурда хочет вновь жениться на Марине Анисиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика