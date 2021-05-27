Механизм санкций не зависит от уголовных производств – Венедиктова

Речь об этом зашла при обсуждении вопроса о “юридической чистоте решений”.

“Мне кажется, что оно искусственно создается, потому что государственная машина – она сложная, и у нас очень много разных комплексных инструментов, если нам нужно решать государственные проблемы, и механизм санкций не находится в прямой пропорциональности или в какой-то там зависимости от уголовных производств. Когда государство имеет проблему, которую нужно решать, оно задействует все возможности (законные абсолютно), чтобы решить эту проблему”, – сказала Венедиктова.

Она отметила, что о контрабандистах, против которых СНБО ввел санкции, в Украине знала вся страна “с 1991-го по 2020 год”.

По словам генпрокурора, “большого ума не нужно”, чтобы с этим бороться, “просто нужно иметь доступ”.

“Или мы расписываемся в том, что контрабанда вечна, контрабанда – это архиприбыльно для кого-то, это, наверное, выгодно кому-то и пусть остается как есть, […] или другой путь – что-то решать”, – объяснила Венедиктова.

Контекст:

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 12 физических и юридических лиц.

14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.

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