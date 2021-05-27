Суд в РФ оставил без изменений приговор фигурантам ялтинского дела “Хизб ут-Тахрир”

У обвиняемых Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Эмира-Усейна Куку, Вадима Сирука, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова есть возможность обжаловать решение российского суда, но адвокат Эдем Семедляев сказал, что они должны сначала обсудить это с защитниками.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Участники ятлтинской ячейки “Хизб ут-Тахрир” были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара. Позже в РФ этапировали остальных участников ячейки.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил шестерых крымских татар по делу об участии в деятельности ялтинской ячейки организации “Хизб ут-Тахрир”. Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров – к 18 годам, Эмир-Усейн Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Рефат Алимов – восемь лет, Арсен Джеппаров – семь лет. Алиева и Бекирова обвинили в организации деятельности террористической организации, остальных – в участии в деятельности террористической организации. Кроме того, всем фигурантам дела вменяют приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору.

Как сообщает “Крымская солидарность”, Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области 25 июня 2020 года полностью оставил в силе приговор шестерым обвиняемым.

В июне 2020 года международная правозащитная организация Amnesty International признала всех фигурантов ялтинского дела “Хизб ут-Тахрир” узниками совести, писали “Крым.Реалии”.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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