Письмо о “минировании” рейса Ryanair было отправлено после того, как самолет развернули в Минск – провайдер электронной почты

Об этом ТАСС сообщили в женевской штаб-квартире Proton Technologies AG.

В компании сообщили, что не могут проверить содержание письма. Там подчеркнули, что “не видели внушающих доверие свидетельств” достоверности версии, изложенной белорусскими властями.

Провайдер готов сотрудничать с европейскими странами в расследовании инцидента.

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявлял, что письмо о “минировании” самолета поступило из Швейцарии одновременно в Минск, Афины и Вильнюс.

“В это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение”, – утверждал он.

Однако согласно материалам центра “Досье” изданий The Daily Beast и Der Spiegel, письмо якобы от ХАМАС пришло на электронную почту Национального аэропорта Минска почти через полчаса после того, как диспетчеры минского аэропорта сообщили пилотам Ryanair о возможном минировании борта. Литовские аэропорты, согласно данным СМИ, получили его раньше. В Греции заявили, что таких писем аэропорт Афин не получал.

О том, что сообщение о минировании самолета, на котором летел оппозиционный журналист, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, пришло от имени солдат палестинской группировки ХАМАС, заявляли в минтрансе Беларуси. Авторы сообщения требовали, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в войне с сектором Газа, и угрожали взорвать самолет над Вильнюсом. Спикер ХАМАС заявил, что движение не прибегает к таким методам, а на следующий день заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук осудил вовлечение движения в ситуацию с задержанием самолета.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Telegram-канал “Желтые сливы” опубликовал видео с Протасевичем, в котором журналист сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью, это рекомендовал и Евросовет. Кроме того, 25 мая руководство Евросоюза обсудит вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.

Кабинет Министров Украины сегодня принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

25 мая стало известно, что из-за введенных санкций, руководство “Белавиа” приняло решение о сокращении 50% персонала. Часть сотрудников планируют отправить в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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