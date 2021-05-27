 

Венедиктова заявила, что делами, связанными с “Большим строительством”, занимаются “от НАБУ до СБУ”

27.05.2021, 19:56, Новости дня
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“Там, где есть большие деньги, большие бюджетные деньги – всегда будет большое количество уголовных производств. Это нормальная история любого процесса строительства. […] Производства есть. То, с чем бы я смогла выйти и сегодня отчитаться обществу – таких результатов на сегодня еще нет”, – сказала она.

По словам генпрокурора, “Большим строительством” занимаются в том числе Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

“Абсолютно разные органы досудебного расследования, начиная от НАБУ и заканчивая СБУ, этим занимаются”, – отметила Венедиктова.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По информации координатора программы “Большое строительство” Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,389 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

22 апреля Венедиктова подтверждала, что есть уголовные производства, связанные с “Большим строительством”, однако не называла ведомства, которые их расследуют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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