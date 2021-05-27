 

Мнение: Что ж ты фраер сдал назад…

27.05.2021, 19:52, Разное
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Представитель Исламского Государства Латвии и Литвы Айгар Бикше после волны осуждения в европейских вилаятах извинился за призывы к захвату в заложники сборной Белоруссии по хоккею и назвал свой призыв к террористическому акту безумным. Свое безумие представитель ИГЛЛ списал на на то, что его попутал шайтан Лукашенко.

PS. Кстати, Россия перестала пропускать в свое воздушное пространство некоторые рейсы из Европы, которые начали летать в обход Белоруссии. В эту игру можно играть вдвоем.

Источник: Colonel Cassad



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