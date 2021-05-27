Бурное примирение – Личное мнение

Как известно, Настюшка Опасносте, вдоволь наобижавшись и потусив в пустой квартире на Патриках, вернулась домой к законному мужу.

Примирение состоялось, что, конечно же, очень здорово.



Фото: Соцсети

Примирившись, молодой муж и 30-летняя жена поехали на спортивной машине в клуб.

Что было дальше, передают все новостные ресурсы — на Маршала Жукова за Элджеем и его женой началась полицейская погоня.

В конце концов, конечно, поймали. От медосвидетельствования на состояние опьянения Узенюк отказался.

Говорят, в полицию приезжали друзья. Пытались договориться. Речь — об астрономических суммах, но полицейские устояли.

Составили протокол. Вручили повестку. В перспективе — лишение прав на 2 года. О покушении на дачу взятки пока не говорится — то ли её не было, то ли никто этим не занимается.

Что я скажу?

Моё мнение — вряд ли Элджей был пьян. Был бы пьян, дал бы себя освидетельствовать. Логика тут простая — разницы по закону совершенно нет, пьян ты или отказник, наказание одинаково.

Однако, если врачи нашли бы не алкоголь, а что-то другое, все сразу бы заорали про трусы Бочкарёвой. Кто хочет быть Бочкарёвой? Никто? Вот и Лёша не хочет. Гораздо легче считаться отказавшимся, возможно пьяным, чем с чем-то запрещённым в трусах.

Грустно всё это. Уроки Ефремова и прочих усваиваются тусовкой сложно. Не видят они, что вот так вот — нельзя.

Я понимаю Настюшку — 30-летнюю вайнерку из глубокой провинциальной жопищи. Я понимаю и Лёшу — неплохого, в общем, и талантливого мальчишку. И отношусь я к ним, хоть и с иронией, но без злости — жалею.

Поругались. Помирились. Отметили. Это нормально.Не нормально же, что в голову им не пришло не садиться за руль.

Их личные проблемы в отношениях легко могли бы перерасти в трагедию для другой семьи. Вон, Ефремов, тоже горе своё запивал, а крайним остался мужик-курьер, его дети, жена и сожительница.

Живут все, будто их проблемы и радости в жизни самые главные. Словно нет вокруг никого, а есть только я-я-я. И этот эгоизм — токсичен, он разрушает личность. Делает тебя не человеком, а капризным ребёнком, не замечающим вокруг себя никого.

Слава Б-гу, что в этот раз всё обошлось без жертв.

Блин, вот хотела всё обсмеять, но не вышло, да? Да. Не смешно как-то всё. Что думаете?

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