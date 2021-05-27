Посольство Белоруссии в ФРГ рассказало, как белорусам летать в Германию

Посольство Белоруссии в ФРГ рекомендует гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.

«В качестве альтернативных авиамаршрутов посольство рекомендует использовать транзитные рейсы через Москву и Стамбул», – рассказали РИА «Новости» в дипмиссии.

В посольстве отметили, что со среды к ним обратилось «около десятка» граждан Белоруссии и других государств, которые хотели бы получить помощь в возвращении в республику.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.